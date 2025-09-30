黃國昌「狗仔隊」好料自己爆、差的給藍營 周軒點名這些泛藍民代

周軒在臉書發文引述週刊報導內容，列出「黃國昌狗仔隊」的跟拍手法及如何分派「素材」，並提及包含王鴻薇在內多名藍委議員所謂「爆料文」素材，都可能是「黃國昌狗仔隊」提供。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被週刊踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，政治工作者周軒在臉書發文引述週刊報導內容，列出「黃國昌狗仔隊」的跟拍手法及如何分派「素材」，並羅列多名藍委議員所謂「爆料文」，都可能是「黃國昌狗仔隊」提供。

周軒提到，週刊報導指出，黃國昌組狗仔集團跟監，遇到矚目案件就自己踢爆，博取各界關注與網路聲量，若是新聞素材較差的圖文資料，就輾轉交由泛藍民代或合作媒體，以「民眾提供照片」手法操作。

周軒在臉書貼出多張截圖，包括藍委王鴻薇、徐巧芯2024年11月爆料陳時中餐敘；議員侯漢廷爆料前台糖公司董事長吳乃仁與檢察官餐敘；議員張斯綱爆料時任監察院秘書長李俊俋用公務車「公器私用」等，跟監照片可能都是來自「黃國昌狗仔隊」。

許多網友也在貼文底下留言：「王鴻薇狗仔界友軍」、「這樣算不算狗仔昌丟了一堆垃圾給藍營人士去撿來當素材？」、「很快可以吃燒臘雙拼雞鴨飯了～」、「難怪柯文哲交保出來講2年條款，這下......」、「拿著記者證的秘密警察。」

