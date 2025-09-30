黃國昌養狗仔幾千萬資金有無中資？ 吳靜怡：恐違《反滲透法》影響國安

民眾黨主席黃國昌日前被爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界質疑。（資料照）

民眾黨主席黃國昌日前被爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界質疑。媒體人吳靜怡發文引述週刊報導質疑，黃國昌不僅用狗仔追蹤政敵，甚至連柯文哲都不放過。在2023年甚至有意擴大徵召徵信業者，也意外傳出資金來源有疑慮，吳靜怡質疑，若黃國昌的「小金庫」資金來自中國，可能違反《反滲透法》，嚴重影響國家安全，已引起國安單位重視及呼籲檢調調查。她也批評黃國昌的「狗仔共和國」是台灣政壇難堪的醜聞。

吳靜怡在臉書發文指出，黃國昌是不是有指派狗仔跟拍柯文哲？根據週刊報導，狗仔有一回跟拍柯文哲進餐廳並回報黃國昌，2022年也拍到柯文哲出入「百億賭王」林秉文招待所，黃國昌曾在臉書爆料，但部分照片未公開，直至2023年11月黃加入民眾黨後「無下文」，疑為政治算計，是不是拿來交換條件？難道柯文哲被威脅了。對此吳靜怡直呼「黃國昌用狗仔追蹤政敵，超狠，連柯文哲都不放過？」

吳靜怡也質疑黃國昌，應回答凱思國際幾千萬養狗仔的資金從哪裡來？有沒有中資？根據週刊報導，黃國昌自2021年起涉嫌指揮狗仔集團跟監綠營政治人物，如潘孟安、鄭文燦、張景森等，經費估計達4、5千萬元，透過其姻親李麗娟成立的凱思國際公司支付薪水，高峰時期約有7、8名狗仔，全天候執行監控，2023年甚至想擴大徵召徵信業者，但因委託方身分與資金來源疑慮，遭婉拒，若黃國昌的「小金庫」資金來自中國，可能違反《反滲透法》，嚴重影響國家安全，已引起國安單位重視及呼籲檢調調查。

吳靜怡也提到，根據週刊報導，2024年初政院公務車司機發現遭銀色轎車跟隨，查出成員包含黃國昌助理與前媒體記者，該集團不只跟監部會首長的公務座車，還在官邸門口透過機車架設固定鏡頭長期監看！黃國昌這些「無差別偵蒐與固定監看」行為，難道是單純的想揭弊，還是背後配合境外勢力協同合作？可能觸犯《反滲透法》與多項刑責。吳靜怡也直言「沈伯洋之前家門口疑似被裝針孔攝影機，會不會就是你？黃國昌！」

吳靜怡也質疑，「謝幸恩到底是為了哪種愛沖昏頭？愛撰稿，所以身份重疊？」她表示《中央社》司法記者謝幸恩，暗中化名「蕭依依」於《民報》撰稿，專門攻擊黃國昌鎖定的政敵，同一支手機號碼，分別以「蕭依依」及「謝幸恩」名義向立委林楚茵傳簡訊。對此吳靜怡猜測，愛錢，所以借名領雙頭薪水？謝利用丈夫名義領稿費，兼差行為恐涉背信罪，並批媒體原本是監督權力的第四權，如今卻淪為黃國昌的政敵打手，公信力蕩然無存，這不僅是媒體倫理的崩毀，更是民主社會最大的諷刺。

吳靜怡在文末也砲轟，黃國昌的「狗仔共和國」是台灣政壇難堪的醜聞，黃國昌批評趙少康組織「戰鬥藍」為毫無分際，那擁有政黨又有狗仔的黃國昌叫什麼？簡直臭不可聞！

