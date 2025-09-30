為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    批黃國昌不是揭弊 林智群：揭人隱私、政治偵防政敵

    2025/09/30 12:05 即時新聞／綜合報導
    黃國昌被爆養狗仔跟拍政敵，引發外界質疑，今上午民眾黨團召開記者會，黃國昌再稱「這國家容不下勇於揭發弊案的人」。（記者王藝菘攝）

    黃國昌被爆養狗仔跟拍政敵，引發外界質疑，今上午民眾黨團召開記者會，黃國昌再稱「這國家容不下勇於揭發弊案的人」。律師林智群則發文質疑，「黃國昌不是揭弊，而是揭人隱私、政治偵防政敵」，他也批評，「去年6月跟拍王義川時，王義川沒有任何公職」，並指黃國昌找狗仔跟拍很多人，根本沒找到什麼弊案，反而還讓國民黨立委王鴻薇因為烏龍爆料而被提告，遭法院判賠50萬元。

    林智群在臉書發文指出，民眾黨召開記者會，張啓楷表示黃國昌揭了很多弊，找狗仔揭弊是好事。對此他質疑「黃國昌不是揭弊，而是揭人隱私、政治偵防政敵，但黃國昌沒有被法律授權可以做這個事情。」

    林智群強調，揭弊，是先知道有一個弊案，找人去追。但黃國昌找狗仔跟拍政敵，是「我也不知道你有什麼弊，反正我就跟著你拍，看看可以拍到什麼」，這不是揭弊，而是揭人隱私、政治偵防政敵。

    林智群也質疑，黃國昌找狗仔跟拍了潘孟安、鄭文燦、張景森、李俊俋與蘇麗瓊、陳時中、沈伯洋、陳歐珀及林右昌，甚至還跟拍阿北（前民眾黨主席柯文哲）到88會館，根本沒找到什麼弊案，潘孟安那件還讓王鴻薇因為烏龍爆料而被潘孟安提告，判賠50萬元。

    林智群也強調，「去年6月跟拍王義川時，王義川沒有任何公職，是要揭什麼弊？」並質疑「狗仔唯一找到的弊案，就是阿北去某餐廳跟誰誰誰吃飯、去88會館，黃國昌也沒拿出來用，而是把它鎖在D槽跟抽屜裡面，做為未來可以威嚇他人、或向阿北輸誠的政治資本」。

    對此林智群也諷刺「這算哪門子揭弊？黃國昌跟民眾黨別往自己臉上貼金了」。

