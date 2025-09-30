黃國昌遭爆「養狗仔」無差別偵蒐公務車 周軒：人設崩壞的開始

周軒在臉書發文引述週刊報導內容，列出「黃國昌狗仔隊」的跟拍名單與手法。對比黃國昌先前的「揭弊人設」，周軒表示這是黃國昌「人設崩壞」的開始。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被週刊踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，政治工作者周軒在臉書發文引述週刊報導內容，列出「黃國昌狗仔隊」的跟拍名單與手法。對比黃國昌先前的「揭弊人設」，周軒表示這是黃國昌「人設崩壞」的開始。

周軒指出，黃國昌指揮狗仔跟拍總統府祕書長潘孟安、前行政院副院長鄭文燦、前政務委員張景森、前監察院祕書長李俊俋與監委蘇麗瓊、前衛福部長陳時中、立委沈伯洋、陳歐珀及前民進黨祕書長林右昌等人，甚至前民眾黨主席柯文哲也包含其中。

請繼續往下閱讀...

周軒提到，張景森的公務車司機在2024年1月曾發現被跟，隔天發現同一台車在行政院後門，當下立即請駐衛警盤查，發現車上兩人分別是前媒體攝影記者與黃國昌的助理，而這台跟監車輛屬於租賃車，從租車公司查到的兩個名字，與跟拍民進黨立委王義川的四人名單吻合。

周軒表示，報導提到跟拍集團在2024年初的目標是針對所有公務車所執行的無差別偵蒐，最大咖的跟監對象可能是鄭文燦，除了跟監鄭文燦的公務座車，還在官邸門口透過機車架設固定鏡頭長期監看。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法