駭客視角檢測市政資安系統 台南首辦實戰測試揪出153漏洞

台南市府透過資安實戰攻防演練，提升資安防護能力。（記者洪瑞琴攝）

台南市府今年舉辦「Hack the Tainan紅藍軍資安攻防競賽」，是南台灣首次以市政資訊系統為實戰場域進行攻防演練，共發現153項系統弱點，並立即啟動改善機制。此舉不僅強化市府資安韌性，更獲美國資安專家高度肯定，以實戰帶動防護升級。

市府研考會指出，今年上半年競賽邀集全國「白帽駭客」、學生及產業代表扮演紅軍進行滲透測試，揭露的153項弱點中，以「網頁資訊曝險」、「資料庫注入攻擊（SQL Injection）」及「儲存式跨站腳本攻擊（Stored XSS）」為三大弱點。

研考會表示，網頁資訊曝險弱點是網站的系統資訊沒有隱藏，如網站伺服器（WebServer）的版本，因為版本資訊如果被駭客知道，就會比較容易透過版本資訊，而知道有什麼漏洞可以入侵，所以網頁資訊曝險弱點是最常見。

資料庫注入攻擊，則是指網頁呈現給使用者瀏覽及查詢時，駭客可以在查詢欄位透過特定的指令，去撈到非公開給民眾的資訊，而造成資料洩漏。儲存式跨站腳本攻擊，指攻擊者將程式碼附加到合法網站上，當受害者載入網站時，程式碼就會執行。

對於檢測出的弱點，研考會已要求各機關立即修補，並將安排資安稽核與複測，以確保修補到位，全面提升市府資訊系統的安全防護能力。

美國在台協會高雄分處邀請美國國務院公民講者計畫資安專家Guillermo Christensen與市府資安人員座談交流。Christensen特別讚許南市能率先舉行市政系統攻防演練，從駭客角度檢視市政資安防線。

Christensen同時提醒，AI工具發展成熟雖能輔助資安，但也可能被駭客利用加速系統漏洞掃描，市府應持續保持敏銳警覺，強化即時防護與應變能力。

美國國務院公民講者計劃資訊安全專家Guillermo Christensen於24日至南市府進行專題分享與交流。（南市府研考會提供）

