黃國昌直播反駁「養狗仔」 葉耀元提5問：資金來源？自認超越司法？

黃國昌近日被爆，長期指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界議論。黃國昌昨開直播反駁，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此提出5個問題，包含資金是誰提供的、是否自認為是超越司法的存在？（圖擷自YouTube）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年以來指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界議論。黃國昌昨開直播反駁，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元對此提出5個問題，包含資金是誰提供的、是否自認為是超越司法的存在？跟了老半天到底跟出了什麼？他也直言，若是台灣政治被這些人把持，選民還覺得這是可以允許的，台灣的民主真的不知道未來在哪。

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在昨日發聲明請辭中央社職務；黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，直到昨晚才開直播回應，他強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

葉耀元在臉書發文對黃國昌提出5個問題，內容為：

1. 請問揭弊的行為本身是否可以超越司法？

2. 請問這所謂吹哨者協會的資金是誰提供的？

3. 請問你搞了這些人跟了老半天，到底跟出了什麼？

4. 請問為什麼你跟搜的照片會透過徐巧芯那邊發出去？

5. 請問你是不是跟柯文哲一樣，認為自己是一個超越司法的存在？

葉耀元質疑，「我必須很不客氣的說，如果台灣的政治都被這些人把持，而且選民覺得這是可以被允許甚至是應該鼓勵的行為的話，台灣的民主真的不知道未來在哪裡呢」。

