傅崐萁貼鏟泥照背後真相！ 超人塞手套鏟子「大家想看你挖啦」

傅崐萁在臉書貼出鏟泥照，不過有網友揭露，傅崐萁鏟個兩鏟泥巴就匆匆離去。（圖擷取自傅崐萁臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日溢流，重創下游光復鄉，外界質疑花蓮縣府救援不力、阻礙救災工作，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院黨團總召傅崐萁兩人成為眾矢之的。傅崐萁29日晚間在臉書發文並貼出「鏟泥照」，不過有新聞畫面拍到「鏟子超人」塞鏟子、手套給傅崐萁表示來幫忙挖淤泥，更有網友爆料，傅崐萁鏟個兩鏟泥巴就走人。

傅崐萁29日晚間在臉書發文提到，29日下午他在佛祖街延街詢問各受災戶，遇到一群從外縣市來的鏟子超人。傅崐萁透露，鏟子超人和他說「傅總召，別光站著，你也要幫忙鏟啊」，隨後傅說：「輸人不輸陣，我雖然今天已在外奔走近7～8個小時，肌力不夠但面子不能輸，當場就拿起鏟子，試了幾鏟可能不及格，但誠意滿滿。」最後他也謝謝這些年輕又有愛心的鏟子超人，同時不忘貼出自己清淤泥的照片

請繼續往下閱讀...

外科醫師「Carro Tsai」分享現場網友的所見所聞，並表示：「我真的要笑瘋，傅崐萁看到攝影機就反射動作想作秀，沒想到這群大E志工直接塞手套叫他來一起清淤泥。傅崐萁表情整個都僵掉了，礙於鏡頭也不能發作，只好滿心肚爛的被趕鴨子上架挖個兩鏟交差了事。哇，你們這群志工真是在老虎身上拔毛餒（稱讚）」

新聞畫面則是拍到當下過程，有「鏟子超人」目擊經過佛祖街的傅崐萁，便上前詢問傅「要不要來幫我們挖一下土」、「我們很缺人力」，隨後便遞上鏟子和手套，好幾人喊聲「來來來，來挖挖看」。傅崐萁則說「我是在幫大家聯繫，那大家說要挖、要拿鏟子......」，旁邊的清淤志工則高喊「來來來」、「鏟鏟看」、「委員大家想看你挖啦」。接著傅崐萁走入屋內開始鏟泥，旁邊的人則說「大力一點大力一點」，傅則鏟起一坨泥往外走。

許多網友也到傅崐萁的清淤泥照底下留言：「拍完照，馬上放下。」、「下次去現場記得避開志工，免得又被叫去清泥土了。」、「感謝委員今日幫忙挖兩鏟～」、「傅總召，平日沒在幹粗活的人，當心這兩鏟去閃到腰了！」、「這是兩鏟之一的其中一鏟嗎？」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法