被爆「養狗仔」黃國昌直播嗆媒體 林秉宥諷：領納稅人薪水的狗仔王

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，引發外界質疑，在沉默多日後黃國昌昨開直播反批《鏡傳媒》，並稱吹哨者協會是為了揭發弊案。對此新北市議員林秉宥發文分享他過去查弊案的經驗，強調不管是何種方式，都是「先有弊，才有查」，而且「跟監」基本上是不在選項內的。他也直言，在「狗昌集團」的案例中，幾乎都是連連看狀況的「影射有弊」，充其量就是一種透過跟監方式來獲得聲量養分的小政治遊戲。

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在昨日發聲明請辭中央社職務；黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，直到昨晚才開直播回應，他強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

林秉宥在臉書發文指出，他因為工作的關係，常常會跟一些記者交流。極少數的時候，是為了弊案。他表示弊案的來源，或許是吹哨者，又或許是自己無意間發現。總之自己都會先蒐集資料，除吹哨者提供的資料以外，其他來源大多是公開資料。找一些資深的記者請益，通常是為了瞭解這些案件當中人與人之間的脈絡，或者是遇到瓶頸時，有沒有其他什麼蒐集資料的方向。

林秉宥分享，他在當幕僚時，做過比較接近跟監的，是臥底採證。因為陳情人言之鑿鑿地指明了人事時地物，他就偽裝成廠商去跟某機關的人員洽辦業務，順利錄下了這位人員不法的具體事證。這個密錄的行為，基於「毒樹果」理論雖沒有法律效力，但是能讓我們非常確定弊案的事實，所以才會採取這樣的工作方式。

林秉宥強調，不管是哪一種方式，都是「先有弊，才有查」。而且「跟監」基本上是不在選項內的。主要的原因在於，要掌握足夠的證據，通常不需要跟監就能取得。例如柯文哲的京華城案，看會議記錄跟公文書就夠了。臥底採證的方法只有很少的狀況適用。

林秉宥直言，跟監這個做法，大部分是用於情報工作，基本上就是為了瞭解敵人，並找到他們的弱點。因為耗時長、費用極高，有相對應專業能力的人也大多出自情治單位，不是國家級的力量都很難支撐相關的費用支出，況且是這麼長期的跟監。

林秉宥分析，基本上，如果一個弊案要採取跟監來採證，那就表示這個跟監只有兩種狀況：第一，這些「弊案」的證據非常薄弱，但是又非常非常重要，所以必須用非常高強度的方式來蒐證。第二，所謂的弊案根本不存在，單純是針對特定人跟監，希望能從其活動的蛛絲馬跡中找到政治攻防的素材。

林秉宥質疑，在「狗昌集團」的案例中，就他所知的幾個案件推敲，應該都是屬於第二類。因為如果是真的有弊案的話，會有一個很具體的弊案描述，來搭配跟監獲得的素材──或是影像，或是錄音。

林秉宥表示，到目前為止，狗昌集團推出的幾乎都是連連看狀況的「影射有弊」。例如跟監潘孟安，到他的租屋社區租車位還是查不到啥，只好把潘孟安跟房東連連看。又例如鄭文燦，過年過節許多政界人士到訪副院長官邸，也被拍照上傳PTT，連鄉民都不買單。又例如王義川，跟了半天只有拍到紅線違停；沈伯洋被拍到違規停放腳踏車；吳秉叡則是什麼都沒被拍到。

林秉宥強調，就算是以前最被主流媒體不齒的《蘋果日報》，跟拍也都是先有個蛛絲馬跡、傳言傳說，才會啟動這種跟拍的機制。但狗昌集團的作法，看起來更像是找一個他不爽的，或是有流量、有聲量的人來跟。

林秉宥也說，有人說這是政治偵防，他覺得不能說不是，但是從其運用素材的方式來看，再爛的菜都要端上桌，表示投入大量資源來跟監，不管獲得什麼東西都要可以用來「直播罵人」，而不是「夠不夠一刀斃命」─，充其量就是一種透過跟監方式來獲得聲量養分的小政治遊戲。

林秉宥直言，最重要的是，耗費這麼多資源跟人力，要是真的有心揭弊，能揭露的弊案絕對夠把他推上政治高峰。但就是因為一開始的動機目的就歪了，最後得到的也就只有這些開水菜渣。

林秉宥也諷刺，最好笑的點是，他不就是那個全額領著中華民國納稅人支付給立法委員薪水的狗仔王嗎？怎麼會好意思去講媒體是狗仔呢？還是說，他領的薪水不是中華民國政府給的？

