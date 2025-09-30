黃國昌神隱多日直播回應「養狗仔」 沈榮欽：程度太差且邏輯拙劣

黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱，29日晚間開直播強調自己假日繁忙，並批評在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。（圖擷取自黃國昌YT直播）

民眾黨主席黃國昌近日被媒體踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，神隱多日後昨（29日）他透過直播方式回應此事，反嗆鏡傳媒拿納稅錢養全台最大狗仔集團。加拿大約克大學副教授沈榮欽昨發文解析黃國昌的直播模式，並疑惑地說：「程度如此之差、邏輯如此拙劣的直播，為什麼有人看得下去？」

沈榮欽提到，此次是他生平第一次看黃國昌直播，黃的直播方式就是一直對不在場的人叫囂以獲得精神勝利，然後再斷章取義紮個稻草人打，最後吹噓自己的偉大，看得他是滿頭問號。

沈榮欽表示，當黃國昌為自己辯護時，黃大概是要說他的狗仔隊是「吹哨者協會」調查弊案的方式，不能叫狗仔，鏡週刊集團因為自己有狗仔，所以沒資格罵他養狗仔，又說自己只調查違法的事。

沈榮欽質疑，黃國昌一下把自己當成媒體、可以養狗仔，一下子又把自己當檢察官、可以調查不法，然後把協會當太上組織，不受相關法律規範，卻對關鍵問題避而不提，然後直播室內的小草一片叫好，他不忍繼續看到一群人智商集體墮落的情景，就關上手機。

許多網友也在沈榮欽的貼文底下留言：「演員的瘋狂來自於觀眾的智力。」、「佩服！能夠看著胡言亂語10分鐘…」、「教主能夠存在，是因為有一群無腦信眾。」、「能忍受十幾分鐘已非常人了，小弟佩服。」、「他當年罵別人的，自己全都做了。」

