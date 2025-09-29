為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    黃國昌直播回應狗仔偷拍爭議 周軒列3點質疑

    2025/09/29 23:15 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌（見圖）今日開直播回應狗仔跟拍綠營政治人物醜聞，政治工作者周軒給出的評論是「從沒看過黃國昌這麼弱過」。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌今日以直播方式回應指派狗仔跟拍綠營政治人物爭議，他聲稱自己假日繁忙，接著又反嗆鏡傳媒拿納稅錢養出全台最大狗仔集團。對於黃國昌的回應，政治工作者周軒給出的評論是「從來沒有看過黃國昌這麼弱過」，並列出3點質疑，呼籲黃國昌給全台灣人民一個交代。

    周軒在臉書發文說：「黃國昌剛剛開直播嗆：『在台灣養最大的狗仔集團的，不就是鏡傳媒？寫這些東西都不覺得丟臉嗎？你們還是拿納稅錢在養，拿了多少標案？』從來沒有看過黃國昌這麼弱過。」

    周軒接著列出3點質疑，呼籲黃國昌交代清楚，「鏡傳媒是『媒體』，黃國昌是『立委』，可以比嗎？」、「黃國昌指控鏡傳媒拿納稅錢養狗仔，你這樣子把早上為了你辭職的中央社某記者放在哪裡？人家領的是國家通訊社的薪水。」、「『公益揭弊者暨吹哨者保護協會』的社團目的變成『跟拍他人』，這是不是一種詐騙？黃國昌你欠全台灣人民一個交代。」

    網友留言附和說「這隻蔥仔又在轉移焦點，人家問A牠不答B還反問別人喔？」、「所以他沒否認」，也有網友酸說「哇塞！鏡週刊，明天要出刊耶，今天還敢嘴」。

