四叉貓與蔡壁如吃火鍋遭外流 直指黃國昌狗仔集團:非巧合

四叉貓曬與蔡壁如吃火鍋照遭偷拍，質疑是黃國昌狗仔跟拍，不認為是巧合。（擷取自四叉貓臉書）

民眾黨主席黃國昌再陷爭議！繼被質疑幕後操縱人馬，長期盯梢政敵後，26日再有爆料指出，黃國昌親自坐鎮指揮，帶領一支「狗仔小組」專門監控綠營人士。對此，網紅四叉貓也在透露，自己先前遭偷拍用餐的經過，並列出完整時間軸，直言「要說是巧合，我才不信！」

網紅四叉貓今（26日）在臉書指出，自己與民眾黨委員蔡壁如共進火鍋的照片，並整理時間線指出：2021年12月黃國昌疑似開始組織「狗仔集團」；2022年2月，他與蔡壁如用餐的過程被偷拍，影片甚至被寄給柯文哲，稱二人「密商」。四叉貓直言，自己遭偷拍恐與黃國昌有關，「要說是巧合？我才不信！」

對此，民進黨立委王義川日前也指出，自己遭人長期尾隨、偷拍，懷疑背後黑手正是民眾黨主席黃國昌的助理。如今又有媒體加碼揭露，黃國昌不僅與「狗仔行動」脫不了關係，甚至疑親上火線，加入工作群組、下令監控進度，還能指揮收隊。驚人內幕曝光後，立刻掀起網路熱議。

