華沙安全論壇演說 林佳龍：台灣無法獨自成功、可助歐洲再工業化

外交部長林佳龍受邀於第12屆華沙安全論壇演說。（擷取自Warsaw Security Forum YouTube）

外交部長林佳龍受邀於第12屆華沙安全論壇（Warsaw Security Forum）演說。林佳龍表示，台灣無法獨自成功，已準備好與歐洲合作，可以幫助歐洲推動戰略性再工業化，籲台歐強化雙邊經濟關係；並指出，在當今社會，國安已優先於利潤，半導體產業已成為民主與威權陣營戰略競爭的核心，台灣呼籲夥伴共同打造建立在基於民主盟友信任圈之上的非紅供應鏈。

9月29至30日波蘭智庫「卡斯米爾波拉斯基基金會」（Casimir Pulaski Foundation）舉辦的華沙安全論壇，林佳龍受邀以「再造全球民主供應鏈」（Reinvention of Global Democratic Supply Chain）為題發表專題演說。

請繼續往下閱讀...

林佳龍表示，近年來新冠疫情、區域性危機、威權政體的集結，以及民族主義與去全球化浪潮的興起，阻礙民主夥伴之間的合作，重塑全球供應鏈，在此背景下，當務之急是全球理念相近的國家團結一致，共同再造全球民主供應鏈。

林佳龍強調，做為國際社會不可或缺的一員，台灣在強化全球供應鏈的韌性及可信任性上扮演關鍵角色，生產全球90%以上最先進的半導體，台灣之所以有如此獨特的地位，是數十年的策略投資、堅定不移的打拚、精準定位的成果。

林佳龍進一步表示，台灣無法獨自成功，台灣可以透過與歐洲合作，幫助歐洲推動戰略性「再工業化」，呼籲歐洲各國夥伴與企業進一步深化對台灣的投資，也期盼歐洲能推動更務實且更具前瞻性的政策，歡迎更多台灣企業到歐洲拓展市場，相互參與不僅能深化台歐經濟夥伴關係，也將成為雙方區域共享繁榮與創新的催化劑。

林佳龍說，在當今相互連結的全球經濟中，信任已經成最珍貴的資產，當經濟安全與國家安全密不可分，企業若希望長遠獲利，就必須同時堅守民主價值；國家安全現今已優先於利潤，半導體產業曾是全球整合的象徵，如今已成為民主與威權國家陣營間戰略競爭的核心，台灣呼籲夥伴共同打造建立在基於民主盟友信任圈之上的非紅供應鏈，以守護產業生存與民主存續。

林佳龍指出，民主在歐洲面臨俄羅斯針對歐洲關鍵基礎設施日益升高的混合戰安全威脅，台灣也面臨類似挑戰，中國持續利用灰色地帶戰術、網路攻擊、假訊息及軍事演習，企圖破壞台灣人民對政府的信任，台灣預計在2030年將國防預算提升至GDP的5%，與歐洲所提出的「再武裝計畫」，以及北約承諾至2035年將國防預算提升至GDP的5%，都彰顯捍衛珍貴民主價值與生活方式的堅定決心。

林佳龍指出，台歐安全密不可分，台灣位居第一島鏈的核心，是全球民主與威權對抗的前線，透過發展先進關鍵的技術、提升全社會防禦韌性、增強積極且永續的軍事投資，展現捍衛民主的堅定決心；若沒有自由開放的印太地區，歐洲─大西洋地區的安全將面臨進一步的挑戰，現在正是歐洲與台灣站在一起，為共同的價值觀建立穩固的聯盟，阻止威權政權擴張的時候，台灣已準備好與歐洲合作。

林佳龍認為，即便烏俄未來能達成和平協議，俄羅斯還是在那裡，而經過烏克蘭戰爭後，嚮往恢復往日帝國光榮的俄羅斯已經復活，民主國家需要團結合作，而民主台灣是值得信賴的夥伴，為了達到「從科技島到文化台灣，台灣引領未來」的願景，台灣已準備好貢獻長處，協助歐洲夥伴將歐洲優勢，轉化為更大的成功，不僅守護民主與多元文化價值，還能透過合作再造全球供應鏈，帶來經濟繁榮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法