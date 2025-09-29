解析謝幸恩辭職聲明 馮賢賢痛批：非常可惡

資深媒體人馮賢賢（見圖）痛批謝幸恩「非常可惡」，玩弄文字包裝一個違反新聞專業倫理且涉嫌違法的行為。（資料照）

中央社司法線記者謝幸恩因涉入民眾黨主席黃國昌「狗仔監控政敵」風暴，今日發布聲明辭去中央社職務。資深媒體人馮賢賢對此發文解析了謝幸恩的聲明，痛批謝幸恩玩弄文字，用漂亮的概念和看似無火氣的語調，包裝一個違反新聞專業倫理且涉嫌違法的行為，「非常可惡」。

謝幸恩聲明全文如下：

一路走來，我始終堅信，媒體肩負的「第四權」角色，是記者的天職，是我的信仰，也是我從業以來最核心的使命。我深信，媒體的筆應當無懼權勢、不畏風浪，成為民主社會中監督權力的重要力量。

然而，當前媒體環境的變化，令人痛心。媒體逐漸遠離獨立專業的初衷，淪為特定政治勢力的工具，不僅失去對執政者的監督功能，更使「第四權」的價值受到嚴重侵蝕。

所謂真相與正義，若僅存於某些權力的解釋中，那麼社會的共識與信任將難以維繫。迎合者被吹捧，不妥協者卻備受攻擊，這樣的現象，讓人深感憂心。

有媒體將我形塑為「政治狗仔」，並安排評論人接力出場、火力全開評論我的角色與立場。我或許無法左右外界的評價，但如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見。

這段經歷讓我更深刻體會到，新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍中更顯可貴。幸而，我仍深信這個行業裡，有許多堅守崗位、秉持專業的前輩與同仁，有人默默耕耘數十載，也有人持續鑽研精進，他們的精神，是我最深的敬佩來源。

這段時間，我選擇沉默，感謝長官的體諒與尊重，也感謝台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。在此，我正式宣布：即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。我要強調：辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持。

至於近日外界對我個人角色的誤解與指控，我不願再多做說明。媒體資源應該被善加利用，不必浪費在個人攻防上。

我只是個平凡的記者，與其執著於個人的是非，我更在意的是，新聞自由是否還能撐得起社會的期待。

最後，我衷心期盼，社會能重視新聞自由與媒體倫理的根本價值，也盼外界理解，我將不再針對此事做出任何回應。

針對謝幸恩聲明，馮賢賢在臉書發文說：「昨天不小心給了自己一個『中翻中』的新工作，今天就又看到一篇需要被翻譯的奇文。用漂亮的概念和看似無火氣的語調來包裝一個違反新聞專業倫理並涉嫌違法的行為。以寫字為業的人，玩弄文字偷換概念，非常可惡。看來這聲明是狗仔醜聞的一種『定調』，大家繼續看吧。」

馮賢賢翻譯版本如下：

我相信第四權，所以呢，我就一面在中央社領正職記者薪水，一面偷偷幫黃國昌立委指揮狗仔隊。我的正職工作無法讓我「監督權力」，只有黃立委交付的狗仔任務讓我得以「監督權力」。

現在的媒體都被民進黨控制了，無法監督執政者。我到官媒中央社工作，只是一種「臥底」，一份「掩護」，幫黃立委「監督」民進黨政要，才是我作為記者展現「不妥協」意志的自我實現。而我竟然「備受攻擊」！

我不是狗仔，但竟有人欺負我這個記者，「安排評論人接力出場」來修理我。所有對我的惡意攻擊，都是民進黨嗾使的。這真是很過分！新聞這行業裡，我深信還有很多默默耕耘的人，我也那一種人啦，你們不可以抹黑我。

我受了委屈，無法替自己辯駁。感謝我的長官黃國昌體諒，感謝中央社的長官尊重，也感謝司法記者聯誼會理監事讓我做了一個權力很大的會長，還讓我發了這份聲明。我辭職，但是我沒有做錯任何事。這是我堅持媒體價值的表現。

針對我個人做攻擊，都是在浪費媒體資源，忽略了大是大非。請大家搞清楚，我做的一切都是在堅持新聞自由與媒體倫理的根本價值。對我的指控都是誤解，但我不會再回應。

