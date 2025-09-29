拚2028年重返執政 郝龍斌：國民黨最重要的是團結

前台北市長郝龍斌（中）強調，他唯一目標就是帶領國民黨在2028年重返執政。（民眾提供）

苗栗縣長鍾東錦今（29）日晚在苗栗市一家餐廳舉辦感恩餐會，邀請國民黨主席參選人郝龍斌到場，鍾東錦全力推薦郝龍斌，強調郝龍斌最具「客家味」，由郝來領導國民黨，國民黨在2028要選贏的機會就會更大；郝龍斌則強調國民黨最重要的就是要團結，他也公開宣示不會參選下屆總統，也不會靠黨主席的職位去謀取個人利益，唯一的目標就是帶領國民黨2028年重返執政。

鍾東錦今晚邀集立委邱鎮軍、苗栗縣議會副議長張淑芬及前立委徐志榮、黨籍鄉鎮市長等人在苗栗市一家餐廳舉行感恩餐會，並邀請郝龍斌與會，全力替郝助選。

鍾東錦表示，他全力支持郝龍斌主要原因，是郝龍斌非常重視客家族群，然後現在國民黨正需要像郝龍斌這樣的人來領導國民黨，而且國民黨在2028要選贏的機會就會更大，他私底下跟很多縣市首長的聯繫，大部分的縣市長也是跟他一樣的想法，全力支持郝龍斌。

郝龍斌表示，最近大家討論國民黨未來要走哪個方向，國民黨最重要就是團結，國民黨只要團結就有機會，為什麼2020、2024大選失敗？重點就是當初因為不團結，因為有一些人有存了私心，甚至跟在野、跟台灣民眾黨在討論的過程中間，因為一些技術上提名的問題，造成彼此互信不夠，最後造成選舉失敗。

郝龍斌也批評總統賴清德上來以後，不是把整個國家治好，而是開始鬥爭國民黨、鬥台灣民眾黨，動老百姓、動中國籍外配，甚至發動大罷免，造成整個國家的動盪不安，所以現在撥亂反正，只有一個方式，就是藍白合作下架民進黨。

郝龍斌強調，國民黨最需要的是領導力及公信力，他也是國民黨最有公信力的政治人物，大家都對他放心，大家都覺得他公平，他也公開宣示，絕對不會選總統，也不會利用黨主席工作去謀取個人利益，他只有一件事，那就是只要國民黨好，中華民國好，以及2028年爭取勝選，讓國民黨重返執政，這是他唯一目標。

