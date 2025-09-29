為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    跟拍案神隱 陳培瑜諷：黃國昌把自己活成最大黑箱

    2025/09/29 22:01 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，尊重黃國昌處理新聞的方式，但相較於其過往的形象，這幾天黃是把自己活成了最大的黑箱。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬還是中央社司法線記者謝幸恩，引發爭議。謝今發聲明辭去記者職務。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，尊重黃處理新聞的方式，但相較於其過往的形象，這幾天黃是把自己活成了最大的黑箱。

    陳培瑜指出，黃國昌選擇不回應或是不面對，那是他個人處理新聞的方式，「我尊重。」但相較於黃過往揭弊、踢爆黑箱的「戰神」形象，「我認為他這幾天的狀態，是把自己活成了最大的黑箱，這是最大的諷刺。」

    陳培瑜說，她也很想問民眾黨的支持者如何看待此事，如果他們允許黨主席做這樣偷拍的行為，那是否也就允許以後別人對民眾黨的政治人物做這樣的事情，如果他們不同意，是不是雙標？

    陳培瑜認為，相關有被報導、影射到的政治人物，都要出來說清楚到底有沒有參與這個行為，如果背後參與的動機不單純，這在政治工作上實在是非常難看。身為民代，應該要反映民意、監督行政機關，怎麼反過來用這麼骯髒下流的手段，去監督敵對政黨的政治人物，這真的太糟糕了。

