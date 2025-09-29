評謝幸恩辭職聲明 陳培瑜：把揭弊當作跟拍的遮羞布

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬還是現職中央社司法線記者謝幸恩，引發爭議。謝今發聲明辭去中央社職務，黃則持續神隱。對此，立法院民進黨團書記長陳培瑜認為，就算謝辭職了，該有的調查還是要進行。「如果她把揭弊當成是一個遮羞布，背後卻在跟拍，我覺得這根本是搞錯了揭弊的本質。」

陳培瑜表示，謝幸恩就算辭職了，該有的調查應該還是要進行，這是中央社必須要對人民負責不能逃避的部分，不管是什麼樣的調查委員會都應該要繼續執行，而謝就算辭職了，也應該要回到委員會說明，對於相關報導對她的影射和指控，她如何做出交代，畢竟這是在她擔任中央社記者期間所發生疑似的案子。

請繼續往下閱讀...

至於記者倫理和相關標準，陳培瑜認為，謝幸恩是一個資深記者，她自己心中的那一把尺，應該要抓得比誰都更嚴格。假設未來的調查，真的顯現出她確實做了這樣的事情，那她對於所有的記者同業或關注記者行業的人，該不該道歉，相信她自己非常清楚。

陳培瑜指出，記者的工作本來就有揭弊的部分，「我們都尊重，而且我們認為揭弊的工作是重要的。」但如果她把揭弊當成是遮羞布，背後卻在跟拍，這根本搞錯了揭弊的本質，「所以我一點都不認同，就是以揭弊為名，行跟拍之實，這是非常可惡的行為。」

陳培瑜說：「大家會覺得你到底是記者，還是狗仔？狗仔和記者的一線之隔，你自己有沒有拿捏？對於你的閱聽讀者來說，也會讓人感覺很模糊，甚至大家因此會對記者的信任度越來越低，這是很可怕的，更何況她是中央社的記者。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法