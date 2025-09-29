為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    彰化縣議長謝典霖邀約 國民黨6位黨主席候選人首度「同框」

    2025/09/29 21:55 記者劉曉欣／彰化報導
    國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，首次同框。（記者劉曉欣攝）

    國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，首次同框。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣議長謝典霖邀請6位國民黨黨主席候選選人，今天（29日）在彰化縣議會舉辦彰化交流會，6位候選人首度「同框」。針對副主席連勝文提到國民黨最大的困境之一就是缺錢說法，郝龍斌表示，他可以做到，可以承擔；鄭麗文強調，只要當選，所有支出都概括承受。

    今天彰化交流會由6位國民黨黨主席候選人，各自進行政見宣講，會中除了謝典霖以外，謝典霖的胞姊、立委謝衣鳯，也以國民黨彰化縣黨部主席身份出席。

    郝龍斌表示，他拜訪多位先進同志，對於黨部財務做出保證，因此，他有能力也能承擔解決國民黨的財務問題。他認為「世代交替」的刻板印象是要挑選年輕，實際上更重要的是讓有能力的年輕人有舞台。

    羅智強指出，國民黨需要的是苦民所苦、有行動力的黨主席，具備有直球對決的能力。他身為花蓮子弟，對於這次堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，針對行政院長卓榮泰將到立院施政報告，黨團將提出樺加沙颱風及光復鄉災後重建條例，要求提撥特別預算。

    鄭麗文指出，黨務基本運作經費原則上是夠用的，但如果她當選黨主席，全部支出都會概括承受。

    張亞中表示，國民黨向來都是地方選舉很強，但在全國選舉就比較弱，這部分是需要反省與檢討。

    卓伯源強調，國民黨要壯大就是要團結，政見發表會一個都不能少。蔡志弘表示，他來自企業界，對募款最有把握，而國民黨不是主席說了算，應該要尊重黨代表，避免用鼓掌來通過。

    國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，強調國民黨一定要團結。（記者劉曉欣攝）

    國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，強調國民黨一定要團結。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播