彰化縣議長謝典霖邀約 國民黨6位黨主席候選人首度「同框」

國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，首次同框。（記者劉曉欣攝）

彰化縣議長謝典霖邀請6位國民黨黨主席候選選人，今天（29日）在彰化縣議會舉辦彰化交流會，6位候選人首度「同框」。針對副主席連勝文提到國民黨最大的困境之一就是缺錢說法，郝龍斌表示，他可以做到，可以承擔；鄭麗文強調，只要當選，所有支出都概括承受。

今天彰化交流會由6位國民黨黨主席候選人，各自進行政見宣講，會中除了謝典霖以外，謝典霖的胞姊、立委謝衣鳯，也以國民黨彰化縣黨部主席身份出席。

郝龍斌表示，他拜訪多位先進同志，對於黨部財務做出保證，因此，他有能力也能承擔解決國民黨的財務問題。他認為「世代交替」的刻板印象是要挑選年輕，實際上更重要的是讓有能力的年輕人有舞台。

羅智強指出，國民黨需要的是苦民所苦、有行動力的黨主席，具備有直球對決的能力。他身為花蓮子弟，對於這次堰塞湖溢流重創花蓮縣光復鄉，針對行政院長卓榮泰將到立院施政報告，黨團將提出樺加沙颱風及光復鄉災後重建條例，要求提撥特別預算。

鄭麗文指出，黨務基本運作經費原則上是夠用的，但如果她當選黨主席，全部支出都會概括承受。

張亞中表示，國民黨向來都是地方選舉很強，但在全國選舉就比較弱，這部分是需要反省與檢討。

卓伯源強調，國民黨要壯大就是要團結，政見發表會一個都不能少。蔡志弘表示，他來自企業界，對募款最有把握，而國民黨不是主席說了算，應該要尊重黨代表，避免用鼓掌來通過。

國民黨6位黨主席候選人在彰化縣參加交流會，強調國民黨一定要團結。（記者劉曉欣攝）

