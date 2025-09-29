為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    點出國民黨新主席最大課題 連勝文：4年來夾縫中求生存

    2025/09/29 21:39 記者劉曉欣、張瑞楨／彰化報導
    國民黨副主席連勝文致詞時強調，國民黨現在最大的困境之一就是缺錢。（記者張瑞楨攝）

    國民黨副主席連勝文致詞時強調，國民黨現在最大的困境之一就是缺錢。（記者張瑞楨攝）

    彰化縣議會議長謝典霖邀請國民黨6位黨主席候選人，今天（29日）下午於彰化縣議會舉辦「中國國民黨主席參選人彰化交流會」，6人都到齊，副主席連勝文致詞強調，國民黨現在最大困境之一是缺錢，新任黨主席上任的第一天，不需處理藍白合或總統大選等議題，而是要先處理黨如何生存的挑戰，「如果有人問我說，過去4年怎麼活的？簡單的6個字，夾縫中求生存，這就是我的寫照」。

    連勝文說，黨主席選舉剛開始，目前尚無任何一位候選人能說服他，有能力完全、或更有效率解決黨面臨的問題，做為一位黨主席，上任的第一分鐘，就要面臨國民黨生存的挑戰，包括藍白合、總統候選人也好，上任第一天，不需要處理這些問題，但上任的第一秒鐘，卻要處理黨如何生存的問題，黨員也要知道黨的真實情況。

    他強調，自己的責任也盡了，外人批評朱主席（指朱立倫）在算計，但他過去看了4年，朱主席的算計，絕大多數是算哪裡去籌錢，「如果有人問我說，過去4年怎麼活的？簡單的6個字，夾縫中求生存，這就是我的寫照，請原諒我過了4年，變得如此市儈」。

    連勝文還說，「如果有一天，當你瞭解到，離大選最後一天（指總統大選）、或不到10天，黨已經沒有錢、被逼到去借錢，你應該會變得跟我一樣市儈」。

