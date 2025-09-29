綠營高雄市長初選加溫 邱議瑩、許智傑搶攻左營

立委邱議瑩（右五）搶進左營福山社區，舉行傾聽共贏座談會，綠營議員及議員參選人一字排開。（記者葛祐豪翻攝）

民進黨高雄市長初選加溫！立委許智傑、邱議瑩不約而同搶攻左營，比政見也比人氣，許智傑甚至率先前進左營崇實自助里聯合活動中心，舉辦「眷村市民見面會」，是初選4人中的第1人。

教師節連假，立委許智傑連續在美濃天后宮、左營崇實自助里聯合活動中心，接連舉辦市民見面會活動，美濃有8位里長與近600位客家鄉親搏感情、左營聯誼會主席黃慶德則率18位里長、500位市民與會，尤其號稱藍營鐵票倉的左營，一直以來都是民進黨艱困選區，許智傑選擇舉辦「眷村市民見面會」，是初選4人中的第1人。

許智傑分析，左營跟鳳山其實很相似，不僅是前後的「鳳山城邑」，更具有濃厚的軍事眷村文化底蘊，他說出對眷村文化的重視，不僅成功保留全國第一代眷村「黃埔新村」與左營「再見捌捌陸─台灣眷村文化園區」，並舉辦眷村夜燈季等；立委邱志偉也現身支持，強調「市長必須是找的見、又看得著的人」，許智傑懂得地方基層需要，一定可以成為最接地氣的市長。

立委邱議瑩也搶進左營福山社區，舉行傾聽共贏座談會，現場湧入數百人，民進黨籍左楠議員黃文志、李雅慧，及議員參選人張以理、黃偵琳、尹立、薛兆基都現身會場，高雄地區農會理事長余清榮、全國最大里福山里長葉德龍，都出席為她加油打氣。

邱議瑩感謝大家的支持，感性地說自己參選市長，第一面看板掛在「美麗島雜誌社」舊址，對自己和高雄都有很重要的意義。她承諾會努力減少城鄉落差，讓每一位市民都能享受到城市發展的果實，並積極推動環狀路網、左營大車站計劃、發展蓮池潭商圈觀光，希望能順利接棒陳其邁市長，和不分黨派的議員、里長一起合作。

立委許智傑（左）率先到左營崇實自助里聯合活動中心，舉辦「眷村市民見面會」。（許智傑提供）

