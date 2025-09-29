為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    開直播駁「神隱」 黃國昌嗆：台灣養最大狗仔集團就是鏡傳媒

    2025/09/29 21:11 記者林哲遠／台北報導
    黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，今晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。（翻攝自黃國昌YT直播）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，中央社司法線記者謝幸恩涉入其中，並在今日發聲明請辭中央社職務；黃國昌自26日被媒體踢爆後神隱3天，今晚開直播強調自己假日繁忙，並怒斥在台灣養最大狗仔集團的就是「鏡傳媒」。

    黃國昌指出，各家媒體都指稱他神隱，但他這3天非常忙碌，週六自己也去參與環大台北自行車挑戰賽並在終點擺設補給站。

    黃批評，自己在週五看到《鏡報》寫的內容後，心中的OS就是「在台灣養最大的狗仔集團的，不就是鏡傳媒？寫這些東西都不覺得丟臉嗎？你們還是拿納稅錢在養，拿了多少標案？」

    至於吹哨者協會一事，黃國昌說明，2024年他回到立院以前，是在民間社會成立吹哨者保護協會，保護吹哨者、揭發弊案，當時他除了免費幫助吹哨者打官司外，也要查涉及公共利益的弊案，並舉im.B詐騙案為例，協會是不會查風花雪月、政治人物找應召女郎等案。

