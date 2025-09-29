黃國昌狗仔風暴延燒 醫師轟謝幸恩辭職聲明：倉促搭貞節牌坊

黃國昌已神隱4天，謝幸恩辭職聲明掀爭議，楊斯培批是「戰術性撤退」。（資料照）

民眾黨主席黃國昌遭踢爆疑似組織「狗仔監控政敵」，風暴持續延燒。此事件也牽扯其中的前《中央社》記者謝幸恩，選擇在輿論壓力請辭，並以「捍衛媒體價值」為由發表聲明。不過，醫師兼作家的楊斯棓直言，這番說辭不過是謝幸恩的「戰術性撤退的道德包裝」，更辛辣批評是宛如倉促搭建的「貞節牌坊」。

楊斯棓昨（28日）在臉書發文說，謝幸恩長期主跑司法線，本該與檢察官堅守程序正義，如今卻是替政客組織「跟監小組」，卻還能將自己辭職形容得宛如「聖女貞德就義前的禱詞」。楊斯棓不禁批評，謝幸恩的聲明在表面上高舉「第四權」大旗，實則卻把新聞專業淪為派系鬥爭的工具，「荒謬程度，猶如宗教裁判所的審判官，在柴堆前朗誦伏爾泰《論寬容》。」

楊斯棓直言，謝幸恩口中所謂的「媒體淪為政治勢力工具」，本身並非全然錯誤，但若出自一位被質疑替政客服務的人，聽來更像是一場「自我揭露的告解」。楊斯棓 更嘲諷說，謝幸恩將辭職包裝成「堅持媒體價值」，實際上卻只是打著「戰術性撤退的道德勝利」。

為了強調新聞倫理的重要性，楊斯棓還舉出多個國際案例，包括英國《世界新聞報》因竊聽醜聞導致總編入獄、報社關閉；《CNN》主播克里斯·古莫因介入兄長性騷擾案遭開除；評論員唐娜·布拉澤爾因洩題遭解約；以及紐西蘭的「骯髒政治」醜聞最終迫使部長辭職。楊斯棓強調，新聞專業一旦被踐踏，結局往往是「羞恥與不名譽」，而不是自詡的「堅守價值」。

對此，楊斯棓毫不留情指出，謝幸恩的退場不是所謂英勇，而更像是一場新聞倫理的葬禮，「與其說是捍衛新聞自由的檄文，不如說是一座為自己倉皇辭廟而匆忙搭建的貞節牌坊」。他也狠批這場風波猶如「B級片鬧劇」，充分印證「自業自得，不是不報」。

