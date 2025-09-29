蕭美琴勘災沒進公所！闆娘反控：我要罵的是傅崐萁

蕭美琴27日勘災時，只有經過光復鄉公所門口關心一下，但沒有入內開會，未使用會議室。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流造成光復鄉洪災，副總統蕭美琴27日二度勘災，卻傳出一段災區肉圓店老闆娘受訪片，公所為了蕭美琴要勘災，要安置在鄉公所二樓的他們離開會議室。蕭美琴澄清「她並沒有進鄉公所」！老闆娘則強調，她最想罵的對象是傅崐萁，痛罵傅「光復是傅家票倉，你有來幫我們想想辦法嗎」？

網路上受訪片，指蕭美琴27日第二度到光復鄉勘災時，指蕭美琴要去光復鄉公所開會，因此公所人員要安置在二樓的洪水災民「讓出會議室」。但實際上並非如此，闆娘氣得出來澄清，她說，鄉公所有告訴災民「蕭美琴要來」，但她最氣的從來不是美琴要關心災民，也很感謝國軍官兵、中央的協助，但是現在當立法委員總召的傅崐萁及徐榛蔚夫妻，徐榛蔚是花蓮縣長，不就是最該負責的人嗎？

「光復鄉是傅最大票倉 傅崐萁有來關心嗎？」

闆娘為了澄清，還要記者「你幫我錄一段好嗎」？闆娘說，後來她知道蕭美琴沒來，當天公所講說要讓出會議室，不只有我一個在場，還有很多人在，到底是怎樣，請大家應該去質問鄉公所」。

闆娘強調，她要批的人是傅崐萁總召「請你來光復鄉看看好嗎」，光復鄉是傅總召最大票倉，但是光復鄉現在變什麼樣子，你有來看看、傾聽我們心聲嗎？有來幫我們想想辦法嗎？

災民女兒今也在Threads發文指出，媽媽的受訪片段遭擷取、扭曲，他們只是單純的受災家庭，不希望被當作政治操作的工具。她呼籲外界停止到Google或其他平台留下惡意留言，「這對我們家人造成了很大的困擾，希望外界能夠理解，讓我們專心面對災後的生活重建，謝謝」。

原Po感慨地說，真的很感謝台灣人民的幫助，不論是學生還是國軍又或者是志工們，真的十分感激，「我們家平常並不會對於政治有太多意見，請大家看在我們家園全毀的份上，不要再抹黑或造謠了。」

蕭美琴也在貼文回應，對災情造成的損害感到心痛不捨，並強調政府、軍人與志工到光復都是為了幫災民生活能儘速恢復，呼籲各界以災民為第一優先，彼此不要有誤解，要一起努力，加油！

