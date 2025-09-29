花蓮洪災》高雄特搜隊救出5人4犬 陳其邁宣布公假2天

高雄特搜隊花蓮冒險犯難救出5人4犬。（市府提供）

高雄市消防局特種搜救大隊馳援花蓮救災6天，冒險犯難救出5人4犬，今天完成任務返回高雄，市長陳其邁親自迎接，當面感謝救災英雄，宣布公假補休2天。

花蓮縣光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流造成災情慘重，高雄特搜隊24日出動45名搜救人員，包括警消38人、義消3人、醫師1名、護理師2名、獸醫師3人，以及5隻搜救犬，還有17輛救災救護車輛、8艘救生艇及2台無人機，搭配水域與人命搜救裝備。

6日來在積水、泥流與地形受限嚴峻環境下，高雄特搜隊秉持「使命必達、絕不放棄」精神，運用無人機勘查、搜救犬逐戶清查，完成32項任務，協助救出或安置民眾5人、犬隻4隻，撤離避難33人，並進行36人次醫療處置。

尤其搜救過程挑戰連連，一名黃姓老婦疑遭泥漿淹沒，房屋深埋2公尺，搜救人員冒險以機具及徒手挖掘，終於在神明廳下方找到遺體，更以人鏈涉水渡河運送遺體。

還有一名男子因右小腿嚴重受傷，醫療組檢查發現已經出現壞死，立即進行局部麻醉及清創手術，及時控制感染風險，展現醫療小組專業救援。

市長陳其邁除了頒發慰問金，感謝高雄特搜無私付出外，宣布特搜隊公假補休2天，讓大家能好好休息，更親手送上玩具與零食慰勞5隻搜救犬，肯定牠們在災區日夜馳援的努力。

高雄特搜隊花蓮救出5人4犬，市長陳其邁感謝救災英雄。（市府提供）

