為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    AIT：農業部貿易事務次長訪台 將會晤台灣肉品業

    2025/09/29 18:40 中央社
    美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格29日至10月1日訪問台灣。（圖擷自美國在台協會 AIT臉書專頁）

    美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格29日至10月1日訪問台灣。（圖擷自美國在台協會 AIT臉書專頁）

    美國在台協會（AIT）今天表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格將訪台，期間將與美國肉類出口協會及台灣肉品產業領袖會晤，主持與美國農業界代表對談的圓桌會議。

    美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）29日至10月1日訪問台灣。

    AIT說明，林德柏格訪台期間將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議，林德柏格也將出席由AIT與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇。

    AIT指出，林德柏格曾任南達科他州貿易協會（South Dakota Trade）會長暨執行長，亦曾擔任美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States）幕僚長及策略長。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播