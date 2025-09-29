AIT：農業部貿易事務次長訪台 將會晤台灣肉品業

美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格29日至10月1日訪問台灣。（圖擷自美國在台協會 AIT臉書專頁）

美國在台協會（AIT）今天表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長林德柏格將訪台，期間將與美國肉類出口協會及台灣肉品產業領袖會晤，主持與美國農業界代表對談的圓桌會議。

美國在台協會（AIT）下午發布新聞稿表示，美國農業部貿易及對外農業事務次長盧克．林德柏格（Luke J. Lindberg）29日至10月1日訪問台灣。

AIT說明，林德柏格訪台期間將參與美國農業企業貿易代表團相關活動，與美國肉類出口協會（U.S. Meat Export Federation）及台灣肉品產業領袖會晤，並主持一場與美國農業界代表對談的圓桌會議，林德柏格也將出席由AIT與美國穀物暨生質產品協會（U.S. Grains and BioProducts Council）共同舉辦的論壇。

AIT指出，林德柏格曾任南達科他州貿易協會（South Dakota Trade）會長暨執行長，亦曾擔任美國進出口銀行（Export-Import Bank of the United States）幕僚長及策略長。

