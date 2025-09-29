為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    施淑婷發文認同「打罵教育」 竹市綠議員轟：為刷存在感表演

    2025/09/29 18:03 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市府民政處長施淑婷的打罵教育立場引議論，綠營議員轟施是為累積聲量、刷存在感，盡情表演。（取自施淑婷臉書）

    新竹市府民政處長施淑婷的打罵教育立場引議論，綠營議員轟施是為累積聲量、刷存在感，盡情表演。（取自施淑婷臉書）

    新竹市府民政處長施淑婷發文認同「打罵教育」立場，今天發酵引來罵聲。民進黨市議員劉崇顯稱施的發言顯示市府官員教育素養低落，更污辱那些受傷害留下陰影的學生，要求市長應針對此事公開道歉，難道打罵教育會是未來的施政方針嗎？市議員劉彥伶也轟施為累積聲量及刷存在感，如此表演，是倚仗高虹安而寄生市府的加演戲碼。

    劉彥伶說，高虹安團隊以「台積電員工」為例、替打罵教育辯護，施在高虹安團隊中扮演愛發表極端言論的角色。當Salty開始「施鹽」，就是準備炒作下一波議題的前奏，不論外界反駁她的言論、還是糾正其發言，最後都成為她累積聲量、刷存在感的工具。對施而言，黑紅也是紅，這正是Salty奉為圭臬的生存法則。

    劉彥伶認為，台灣過往的教育現場，確實曾普遍存在打罵式教育；然隨社會知識水平提升，人們逐漸了解其潛在副作用，今日台灣不應再提倡打罵教育，更是以輔導管教落實正向管教。但施再度刻意挑動不同黨派支持者之間的對立，甚至嘲笑、攻擊立場不同的人，這樣的行為活生生演繹霸凌與言語虐待，市民只能被迫觀賞其刻意的表演。

    市議員蔡慧婷也說，施淑婷應意識到打罵只會讓教育現場剩下服從，而不再有交流、溝通與討論；聽話順從而被壓抑靈魂的教育現場，培養不出獨立自主、有思想、有能力、並能愛的成人。其言論除違背教育本質，嚴重牴觸法律規範，也違背聯合國兒童權利公約（CRC）的精神，教育界已一片譁然。

