    立院訪日團返台收穫滿滿 韓國瑜：海內外好友關心花蓮災情

    2025/09/29 17:14 記者朱沛雄／桃園機場報導
    立法院長韓國瑜29日下午率「日本國會外交訪問團」搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    立法院長韓國瑜29日下午率「日本國會外交訪問團」搭機返台。（記者朱沛雄攝）

    立法院長韓國瑜今（29）日下午率「日本國會外交訪問團」搭機返台，他在桃園機場表示，日本各界的朋友以及華僑，見面的第一句話都是關心花蓮，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起。

    韓國瑜25日率「日本國會外交訪問團」前往日本訪問，今下午搭機返抵桃園國際機場，並在機場簡短說明此行出訪成果。他表示，這次訪日第1個感動就是，不管是日本各界的朋友以及華僑，見面的第一句話都是關心花蓮，對花蓮的災情表達哀悼跟慰問之意；訪問團成員跟海內外所有好友想告訴花蓮鄉親，你們並不孤獨，海內外大家都在關心你們，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起。

    韓國瑜說，在這次大阪世博會中，台灣館呈現兩個字「驚艷」，不光有台灣半導體的陽剛之美，還有台灣的蝴蝶、蘭花、神木等柔和之美。他指出，展覽館很技巧地點出台灣在全世界供應鏈中的價值，台灣號稱半導體王國、晶圓王國，能提供全世界人民生活上更大的便利，每個人、每天、全世界各角落都是活在台灣製造半導體跟晶圓所提供的便利生活下，參觀台灣館之後會非常震撼。

    韓國瑜表示，訪問團此行見到日本朝野的政界領袖，包括4名在野黨的黨主席、2名前首相，可說收穫滿滿，訪問團也把日華懇談會跟中華民國立法院間過去傳統友誼做更深的連結。

    韓國瑜說，「樹高千丈、落葉歸根」，從關東到關西、東京到大阪，訪問團再次感受到華僑的熱情跟溫暖，大家爭相表達對花蓮的關切，10月10日國慶日要報團回來參加中華民國的國慶。

    韓國瑜最後用「起得比雞早、跑得比馬快、吃得比貓少、累得比狗喘」4句話形容這次行程，雖然辛苦但每個人的精神都很快樂。他說，訪問團代表中華民國立法院為國家、為人民做國會外交，在外交領域上走出國際孤兒的困境。

    韓國瑜在桃園機場表示，日本各界的朋友以及華僑關心花蓮災情，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜在桃園機場表示，日本各界的朋友以及華僑關心花蓮災情，希望花蓮鄉親趕快從這場風災中重新站起。（記者朱沛雄攝）

