郝龍斌稱當選主席將討回黨產 黨產會：該國家的還給國家

黨產會今日表示，黨產訴訟已在法院中依法進行多年，並無不公不義的情形，更與追殺無關。黨產處理的原則，簡單一句話，該國家的還給國家，該人民的還給人民。（資料照）

角逐國民黨主席的前台北市長郝龍斌今（29）日在高雄果貿社區與黨員座談時表示，他當選主席，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。追回黨產後，將全額支付積欠黨工的退休金。黨產會回應，相關黨產訴訟已在法院中依法進行多年，並無不公不義的情形，更與追殺無關。黨產處理的原則，簡單一句話，該國家的還給國家，該人民的還給人民。。

郝龍斌聲稱，民進黨執政以來，要求黨政軍退出媒體，國民黨都退了，民進黨卻大舉掌控；民進黨追殺國民黨黨產抄家，自己卻各種官商勾結、弊案叢生，「標準的綠能你不能」。

郝龍斌說，國民黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，所以他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。

郝龍斌也公開承諾追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益。他指稱，「因為國民黨有骨氣，黃花崗七十二烈士起義時，根本沒有錢，我們不是靠錢起家，是靠黨魂、理念獲得支持」。

對此，黨產會表示，關於黨產問題，大法官釋字793解釋文已有詳細的論述，並肯認追討不當黨產，實行轉型正義為達成國家民主化之重要手段，請郝先生參考。

黨產會強調，相關黨產訴訟已在法院中依法進行多年，並無不公不義的情形，更與追殺無關。黨產處理的原則，簡單一句話，該國家的還給國家，該人民的還給人民。

