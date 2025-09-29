國安示警！中國APP暗藏資安風險 AI深偽助長中共認知戰

中國社群平台「小紅書」被國安局示警有資安風險。（路透檔案照）

國安局今年7月證實，經與調查局、刑事局合作抽驗，小紅書、微博、抖音、百度雲盤及微信等五款中製APP具高度資安風險。國安人士表示，國安單位持續監測中國APP資安風險，遏止敵對勢力攻擊，近來中國網軍也透過AI深偽技術輸出「挺中、疑美、疑軍、疑台」等敘事，逐步侵蝕民主制度的信任基礎。

針對多款中製APP被查出具高度資安風險，甚至運用用戶個資，作為中共對外認知戰、散播錯假訊息的平台，國安人士回應，國安單位持續針對中國APP的資安風險進行監測，並持續參考各國政府相關規範、相互交流遭受影響經驗，作為政府應處參考。

請繼續往下閱讀...

國安人士透露，國安單位近期也注意到，各社群平台出現中國網軍以AI語音深偽技術進行資訊戰現象，這類造假影片透過生成各國政治人物影像及極為相似的AI語音，傳遞「挺中、疑美、疑軍、疑台」等敘事，恐造成民眾對公共事務的誤解，逐步影響議題判斷，進而操控社會輿論，侵蝕民主制度信任基礎。

國安人士強調，國安單位持續以多面向，包含監測技術、法律、媒體識讀與公民教育等，才能有效遏制敵對勢力的惡意攻擊，保衛民主自由與社會韌性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法