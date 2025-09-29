外交預算大增百億元遭質疑 涉外官員：不提升難抗衡中國攻勢

外交部115年度主管歲出預算編列415.03億元，較去年度305.87億元增加109.16億元。（資料照）

外交部明年度主管歲出預算編列415.03億元，較去年度305.87億元增加109.16億元，遭立法院預算中心建議應周延考量。對此，涉外官員指出，對比中國25年來外交預算規模暴增11倍，我國明年度外交預算佔總預算比例仍低於民國98年馬政府任內水準，在中國運用龐大經濟規模打壓台灣生存與發展空間的情況下，若外交資源與能量未能提升，難以與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。

立法院預算中心報告指出，檢視我國近5年度外交成效，除已參加之國際組織外，我國邦交國自14國減少為12個，聯合國氣候變化綱要公約、世界衛生組織、聯合國等國際組織聲援國家數分別自6國成長為11國、18國成長為26國、14國減少為11國，未顯著增長，經費資源尚未能有效轉化為提升外交地位，顯示透過援外外交締結關係極易被更具規模與持續性之經濟合作模式取代，外交部明年度卻增編上年度刪減之國際合作援外及國際會議交流等外交經費，允宜周延考量。

涉外官員指出，外交部明年度預算增加的109.16億元，主要是推動「榮邦計畫」及國際援助和合作計畫的98.43億元，與加強國際交流與訪賓接待8.73億元；109.16億元佔總預算1.37%，雖高於去年的1.05%，但僅恢復至110年度水準、仍低於98年馬政府任內曾達到的1.73%。

涉外官員指出，對比中國25年來外交預算自57億元人民幣攀升至今年的645億元，規模暴增11倍，我國外交部近年預算每年僅約300億元，在中國運用龐大經濟規模利誘並施壓我邦交國、在各種國際場域無所不用其極打壓台灣生存與發展空間的情況下，若外交資源和能量未能獲得提升，實在難以與中國的強烈攻勢及巨大資源抗衡。

官員表示，外交的重要性不亞於國防，相對於國防預算大幅增加，適當增加外交預算才能在平衡中穩健前進，迎接外交「無煙硝的戰場」。

針對68.43億元的榮邦計畫預算，涉外官員說明，新增將用於協助行政院「經濟外交工作小組」會議、鼓勵台灣產業赴友邦及友好國投資、強化與理念相近國在第三國合作；「榮邦計畫」的範疇不限於邦交國，也涵蓋理念相近的合作夥伴，例如正在推動「台菲經濟走廊」的菲律賓，與藉「中東歐韌性計畫」強化半導體民主供應鏈的中東歐國家。

涉外官員指出，台灣無法與中國進行「金錢外交」競逐，外交預算也受立法院嚴格監督，必須符合國人期待，台灣需結合公私部門資源，發揮經濟、科技與產業優勢，進行「不對稱外交戰略」，外交預算增加，不只是維繫邦交關係，更是支撐多元外交戰略、守護國家利益與尊嚴的必要條件。

