台灣對TikTok束手無策 學者：最糟糕就是什麼都不管

監察院今年8月通過調查報告，直指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，嚴重威脅台灣國家安全。（法新社檔案照）

監察院今年8月通過調查報告，直指TikTok（抖音國際版）對兒少學習造成負面作用，嚴重威脅台灣國家安全。關於台灣政府對TikTok至今束手無策，學者批評，歐盟和美國都有各自處理TikTok的做法，最糟糕就是台灣，到現在什麼都不管。

為防堵中資繼續控制TikTok，美國總統川普近日簽署行政命令，宣布TikTok出售架構協議符合美國2024年「不賣即禁」法律要求，將由一批美國投資者收購該短影音應用程式的美國業務。

請繼續往下閱讀...

根據行政命令，美方所組合資公司對TikTok持股可達8成，中資母公司字節跳動持股不得超過2成，等同批准TikTok繼續在美營運。

對此，高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗受訪表示，TikTok是抖音的國際版，TikTok對全世界的負面影響是大家有目共睹的，不少國家都擔心有「外國資訊操弄干擾」（foreign information manipulation interference，FIMI）影響，各國也開始採取一些對策。

羅承宗舉例，德國政府最近推出第一位AI虛擬化身部長，就以中文批評TikTok對青少年的不良影響，跟民眾說明抖音海外版對國家的危害。歐盟等國家是非常強硬處理TikTok，認為依照數位服務法、數位市場法必須要落地管制，歐盟對策是「監管非常嚴」。

羅承宗指出，在美國部分，美國一向對網路管理較寬鬆，但美方也了解TikTok危害性，因為大部分網路平台都是美國公司，美國不像歐盟國家管那麼嚴，而是針對TikTok採取談判方式，跟中國「硬喬」要把TikTok股權賣給美方企業，就是你可以分到錢，但中國對TikTok不能再有主導性。

羅承宗談及，究竟TikTok總公司只設在美國，或在歐洲等其他國家也設分公司，這都需要進一步釐清。不過，美國政府是要求不能把用戶資料回傳給中國，至少美國用戶使用時會比較安心。一言以蔽，歐盟和美國都有各自處理TikTok的做法，最糟糕就是台灣，到現在什麼都不管。

羅承宗分析，歐盟知道TikTok有危害，強硬地對其落地規管，美國也知道TikTok有問題，透過談判硬喬方式逼中國把股權交出來，台灣方面國安局、監察院都已經示警對國安有危害，請問政府「治療」的對策在哪裡？

羅承宗提及，政府有花一筆錢做國安法制研究，研究結果都是學界都知道的事，現在問題是有境外影響力介入，政府到底要怎麼做？如果要走歐盟模式就是趕緊立法，立一個台灣版的數位服務法，如果賴政府不願意立法，台灣也無法用美國那一套硬喬模式，習近平不可能跟你談啊。

「不要再診斷病因，而是要下藥了！」羅強調，最快方式就是直接斷網，當台灣民眾使用一個APP有個資回傳中國疑慮，政府難道不用處理嗎？資訊安全檢測不通過，就不能讓它上架。

他建議，不然也可要求必須來台設總部，且防詐條例明定要設置代理人，如果什麼都沒做，法律裡有最終處置條款，直接斷網是剛好而已，就是對付偷拍論壇「創意私房」那一招，政府不是沒有工具，只是看要不要做而已。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法