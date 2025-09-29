為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    光復鄉重災成認知戰目標 執政黨3招反制：真人打敗機器人

    2025/09/29 15:48 記者陳昀／台北報導
    空勤總隊日前空拍馬太鞍溪下游河床情況，右邊為馬太鞍溪南岸開口堤防。 （資料照，林保署花蓮分署提供）

    空勤總隊日前空拍馬太鞍溪下游河床情況，右邊為馬太鞍溪南岸開口堤防。 （資料照，林保署花蓮分署提供）

    花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖潰流，下游光復鄉災情慘重，有心人士卻趁機發動認知作戰，訊息經斷章取義、扭曲後，透過在地群組帶風向，再被媒體跟進報導，副總統蕭美琴被指控「要求災民迴避」即是一例。對此，執政黨採取「確認事實、當事人立即澄清、傳散正確資訊」3步驟，以事實破解謠言，「真人打敗機器人」。

    民進黨人士指出，花蓮縣政府應對災情的表現一目了然，像是誤觸警報器、阻擋義煮團物資車、大型機具車輛等，都引發在地居民反彈，縣長還被怪手司機當面痛斥「不要作秀」。這凸顯花蓮歷經多次災害，還是雙手一攤等中央協助，不過，對執政黨而言，救災不分藍綠，受苦受難的還是災民，應以實際行動處理災情。

    黨內人士也注意到，災情期間出現試圖攻擊中央政府、轉移對花蓮縣府不滿的認知作戰，這些不實指控，大多源自花蓮在地的Line群組、臉書社團，再由部分媒體跟進報導，像是災民抱怨蕭美琴勘災時被「要求迴避」，被渲染為「耍官威」的網路傳聞就是一例。

    面對造謠民進黨祭出3步驟，第一時間確認事實，再透過官方管道及當事人即時澄清，緊接著傳散正確資訊，像行政院發言人李慧芝近期就即時發布影片，說明真正的警報聲響，避免再有誤傳。黨內人士表示，事實勝過謠言，所幸許多網友會自發轉傳當事人聲明，甚至自製對照影片或圖卡，也有媒體重新訪問災民還原真相等，仍正確資訊得以持續傳遞。

    黨內人士強調，面對救災與認知作戰的雙重挑戰，中央政府持續展現行動力，行政院前進協調所每天上午、下午即時說明動態，透過正確資訊獲得民眾信任，也讓從中作梗的造謠者難以得逞，充分展現「真人仍能打敗機器人」。值得注意的是，國民黨中央並未積極支援這些認知作戰，除近期忙於黨魁選舉外，也顯示花縣府相關作為可能「連自己人都挺不下去」。

