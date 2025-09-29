批謝幸恩聲明「掛羊頭賣狗肉」 孫瑋芒：淪黃國昌特定勢力工具

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆，2022年起指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，其中一名核心人物竟是中央社司法線記者謝幸恩，事件引發爭議。謝幸恩今（29）日具名發表聲明，宣布即日起辭去中央社職務，並請辭台北司法記者聯誼會會長，強調「辭職不代表失敗，而是一種對媒體價值的堅持」。對此，作家孫瑋芒狠批，謝的辭職聲明是「掛羊頭賣狗肉」，借新聞自由之名，把自己濫用新聞自由說得很有理想。

孫瑋芒今（29）日在臉書發文表示，辭職分成兩種，一種是自己主動，一種是老闆給台階下。若謝幸恩不向中央社辭職，未來遭到跟拍當事人依妨害祕密罪、違反《個資法》提告，乃至案情因調查金流上升，中央社恐會難堪。

孫瑋芒批評這篇辭職聲明是掛羊頭賣狗肉，借新聞自由之名，把自己濫用新聞自由說得很有理想。他直言，謝幸恩參與狗仔集團，淪為黃國昌特定勢力的工具，「你該對你自己最痛心！」

針對謝幸恩聲明中提到媒體「火力全開評論我的角色與立場」、「如此高規格的對待，對一名記者而言，確實罕見」孫瑋芒直言，因為你自己的案例太特殊、太戲劇性，新聞價值很高。更質疑她身為記者，新聞性都不會判斷，「我曾在媒體工作數十年，未曾聽聞哪名記者加入狗仔集團兼差，還租下豪宅停車位，協助偷拍者進入門禁森嚴的大樓地下室，為兼職如此賣命。何況，你的正職是官媒中央社記者！」

至於謝幸恩感嘆「新聞自由與獨立判斷，在當前氛圍更顯可貴」孫瑋芒痛斥，可貴的新聞自由，已被你們這些狗仔濫用、糟踏。另外，謝幸恩感謝「台北司法記者聯誼會理監事的支持與信任。」孫則嘲諷地說，未來你的案件進入司法程序，成為司法記者報導對象，看他們對你是否繼續「支持與信任」。

對於謝幸恩強調「辭職並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持」孫瑋芒反問，難道她擔任中央社記者的同時，身兼狗仔集團寫手，堅持不辭職，是一種成功？「你的身分已曝光，還不承認失敗？你堅持的媒體價值，表現出來的是堅持兼差、堅持偷拍、堅持做特定政治勢力打手。」

謝幸恩聲明最後呼籲「社會能重視新聞自由與媒體倫理的基本價值」對此孫瑋芒強調，把跟拍結果丟給政治人物公布，沒有平衡報導，任政治人物帶風向，例如對於陳時中與醫師聚餐被偷拍傳出「粉味說」，「這就是妳的媒體倫理！」並直言在媒體界，她已經被顯著標識，妳的名字代表黃國昌、類東廠、會爆雷的狗仔記者，未來有哪家媒體敢收留？

