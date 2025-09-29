黃國昌跟拍她與四叉貓吃火鍋？ 蔡壁如：不予置評

四叉貓質疑之前他跟蔡壁如吃火鍋被拍可能是黃國昌養狗仔集團的傑作；蔡壁如對此則不予置評。（擷取自網路）

民眾黨主席黃國昌被爆出自2021年2月起開始養狗仔集團，網紅四叉貓今天在網路po文表示，「2022年2月蔡壁如與四叉貓約吃火鍋被偷拍，巧合嗎？我可不這麼認為」；對此，蔡壁如表示，吃火鍋是公開場合，政治人物凡走過必留下痕跡，她不認為巧不巧合，對於是否被黃國昌跟拍，不予置評。

蔡壁如說，當初跟四叉貓約吃火鍋，是因當時民眾黨主席柯文哲任命她擔任選戰小組召集人，當時面臨九合一選舉，因四叉貓不斷爆料民眾黨候選人酒駕或是罪犯等，她一向秉持「面對問題，解決問題」的態度，才銜命約四叉貓吃火鍋，以了解內情。

請繼續往下閱讀...

蔡壁如說，政治人物不管做什麼事情，都要想到可能被爆料，對於被拍到和四叉貓吃火鍋，她很坦然，並不在意，因為凡走過必留下痕跡，而且火鍋店是公開場合，很有可被民眾拍到，她不認為與跟不跟監有關。

至於黃國昌養狗仔集團的事，蔡壁如說，她最近有點忙，沒有關注這個議題，不知道。

