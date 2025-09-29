為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跟拍案黃國昌持續神隱 王義川：自知狗仔群組內臭不可聞

    2025/09/29 14:36 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委王義川。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬身分還是現職中央社司法線記者謝幸恩，引發爭議。謝今發聲明辭去中央社職務，黃則持續神隱。對此，當初率先揭露「跟拍案」的民進黨立委王義川認為，黃顯然知道狗仔群組的對話已經外流，用黃的話講就是「臭不可聞」，所以他現在講得越多，到時候就打臉自己越多。

    去年6月13日，國民黨立委徐巧芯自稱接獲民眾爆料，秀出照片、影片，指控王義川2度違規闖紅燈。王認為遭連續性跟拍報案，今年8月收到檢方的不起訴書，22日開記者會提出相關疑點，包括跟拍4人來自凱思國際公司，並自稱媒體，王也揭露跟拍者與黃國昌之間的關係，認為此事恐為政治醜聞。

    對於黃國昌至今仍持續神隱，王義川直言：「因為他知道別人手上有什麼。」王說，「鏡報」所揭露的對話，並沒有寫「2023年夏天」，但民眾黨發言人吳怡萱卻自己表示那是2023年夏天的對話，顯然黃國昌知道他們狗仔群組的對話已經外流了，「那裡面有太多事情啊，用黃國昌的話就叫做『臭不可聞』。」

    王義川認為，黃國昌不知道後面媒體還會報什麼，他現在講得越多，到時候就打臉自己越多，所以他現在當然就躲起來，那就看後面掌握這些訊息的媒體，他們怎麼來揭露。

    王義川也說，黃國昌本來就不是一個會回應別人問題的人，每次開記者會就講他的，不然就是自己直播，立法院質詢也是要罵誰就罵誰，也不聽別人的問題，當別人問完問題他無法回答，就拿一些成語及情緒性用詞來回應，代表別人問的題目都是對的。他現在是有點心虛，不知道別人手上還有什麼東西，但其實他內心世界很清楚，因為他幹過那些事，走過都留下痕跡。

