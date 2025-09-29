以中秋前復原為目標 顧立雄：將跨區增援部隊至災區輪替

國防部長顧立雄29日主持國防部災害應變中心管制會議。（圖由國防部提供）

國防部今（29）日上午召開災害應變中心「馬太鞍堰塞湖專案」管制會議，由國防部長顧立雄主持。顧立雄表示，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，以在中秋節前讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴。

國防部表示，會議過程中，顧立雄除聽取作戰區與相關單位簡報，瞭解救災任務規劃，也提醒各級幹部，在積極投入救災的同時，也務必注意官兵身心負荷，落實照顧與關心，期協助受災民眾，早日回復正常生活；顧立雄也在會議中肯定國軍支援救災的表現。

請繼續往下閱讀...

顧立雄表示，遵循總統賴清德及院長卓榮泰指導，以在中秋節前讓受災民眾恢復正常生活為目標全力以赴，第二作戰區目前已規劃各階段執行進度，並依計畫期程推展，在狀況允許下，可加速執行。

顧立雄指出，近日將由跨區增援部隊前往災區進行兵力輪替，提醒單位須確實針對救災區域、官兵食宿、交通運輸等需求，完成交接與任務提示，瞭解整體運作，適切分配人力，兼顧勤務與休息；同時注意炎熱氣候與防蟲叮咬等事項，落實照顧與關心，讓官兵專心執行救災任務。

顧立雄也強調，負責執行救災任務的弟兄姐妹非常辛苦，在輪替官兵返回部隊時，主官應給予正面鼓勵與慰勉，讓官兵感受到部隊的關懷，知道有人在等著他們回來，藉以凝聚榮譽向心。

針對受災官兵，顧立雄指示，除優先予以返家協助災後復原，各級幹部也應持續主動關懷，瞭解受災官兵家中狀況，安排住宿規劃等，給予適時的協助與照顧。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法