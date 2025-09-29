批謝幸恩聲明不知所云 王義川：更加證實她就是「狗仔頭」

民進黨立委王義川。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日遭踢爆自2022年起，指揮一組「狗仔集團」跟拍綠營政治人物，相關人馬身分還是現職中央社司法線記者謝幸恩，引發爭議。謝今發聲明辭去中央社職務，黃則持續神隱。對此，當初率先揭露「跟拍案」的民進黨立委王義川接受本報訪問時認為，謝所言是問a答b，就是不否認、不認錯、不知所云，「她沒有否認，所以就更證實了，她就是『狗仔頭』。」

去年6月13日，國民黨立委徐巧芯自稱接獲民眾爆料，秀出照片、影片，指控王義川二度違規闖紅燈。王認為遭連續性跟拍報案，今年8月收到檢方的不起訴書，22日開記者會提出相關疑點，包括跟拍4人來自凱思國際公司，並自稱媒體，王也揭露跟拍者與黃國昌之間的關係，認為此事恐為政治醜聞。而後，「鏡報」點名S姓記者為黃指揮的「狗仔頭」，近一步資訊更顯示該記者為謝幸恩。

對於謝幸恩之聲明，王義川形容這叫做標準的「蔥式答題法」，就是問a答b，不否認、不認錯、不知所云，再用肉麻的方式講。大家質疑她是不是「狗仔頭」，她不回答、也沒有否認；她當a媒體記者去幫b媒體寫稿、兼職，也不認錯；媒體跑到新聞交給政治人物打壓政敵，違反新聞倫理及黨政軍介入媒體，她也不認錯。

王義川批評，整篇文章如果這是她本人寫的，那就是程度很差，中央社怎麼會有程度這麼差的記者；再者，文章也顯示，外界所有對她的指控、對她的批評，因為她沒有否認，所以就更證實了，她就是「狗仔頭」。

