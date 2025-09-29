為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台灣烏克蘭於波蘭簽署MOU 助戰火下弱勢兒童

    2025/09/29 14:09 記者黃靖媗／台北報導
    基輔市兒童及家庭福利局代表致贈基輔市紀念手帕。（外交部提供）

    基輔市兒童及家庭福利局代表致贈基輔市紀念手帕。（外交部提供）

    外交部長林佳龍27日出發訪問波蘭，28日於波蘭華沙應邀出席見證我國駐波蘭代表劉永健與烏克蘭首都基輔市兒童及家庭福利局副局長芭蒂勒菲（Tetiana Badylevych）簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作瞭解備忘錄。林佳龍表示，民主自由是台灣與烏克蘭共同信仰的價值，期許本計畫能協助烏克蘭兒童走向更為光明、美好、充滿希望的未來。

    林佳龍致詞表示，本項計畫源自總統賴清德自去年就任後，關懷眾多因無情戰火失去依靠的烏克蘭兒童，在外交部戮力推動下，促成本次我國駐波蘭代表處與基輔市兒童及家庭福利局、義大利非政府組織WeWorld及台灣財團法人兒童暨家庭扶助基金會的共同合作。

    林佳龍強調，民主自由是台灣與烏克蘭共同信仰的價值，也是連結兩國友誼及加強合作的橋樑，期許本計畫能協助烏克蘭兒童走向更為光明、美好、充滿希望的未來。

    芭蒂勒菲代表基輔市政府表示，儘管戰爭肆虐，但是每個孩子都有權利擁有快樂的童年，特別感謝林佳龍、劉永健、WeWorld和家扶基金會，願意幫助烏克蘭基輔的兒童和家庭。

    外交部指出，烏克蘭國會議員暨「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi），以及議員尤契申（Yaroslav Yurchyshyn）、盧布山斯基（Andrii Lopushanskyi）均到場見證備忘錄簽署。

    外交部說明，本計畫將為基輔地區弱勢兒童提供多元教育課程，協助戰爭下受創孩童恢復心理健康，以及提供資訊設備協助孩童縮短數位落差等，也將協助基輔市兒童及家庭福利局強化基礎設施及人員能力建構，確保該市兒童福利照護的永續發展。

    外交部表示，自俄烏戰爭爆發後，台灣提供烏克蘭逾1.5億美元人道援助，項目涵蓋重建水電關鍵基礎建設、學校及醫院等，並運用智慧科技，協助烏克蘭加速戰後城市復甦，也參與立陶宛所發起在烏國進行人道排雷的國際合作，外交部將持續與國際夥伴攜手合作，提供烏克蘭最需要的支持，深化各領域合作，促進兩國人民友好情誼，落實價值外交。

    外交部長林佳龍見證台烏簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作MOU。（外交部提供）

    外交部長林佳龍見證台烏簽署「重建童年：基輔地區弱勢孩童綜合支持計畫」合作MOU。（外交部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播