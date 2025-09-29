為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    獨家》台美關稅談判關鍵時刻 鄭麗君啟程訪美

    2025/09/29 13:41 記者陳昀／台北報導
    行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克合影。（資料照，圖由行政院提供）

    行政院副院長鄭麗君與美國商務部長盧特尼克合影。（資料照，圖由行政院提供）

    美國商務部長盧特尼克台北時間28日接受媒體專訪時預告，「很快就會」與台灣達成關稅貿易協議；據本報掌握，行政院副院長鄭麗君已啟程訪問美國，但是否進行最後的總合性會議，行政院未正面證實，僅重申台美雙方持續積極磋商，有進一步資訊將適時向國人報告。

    美國對等關稅最終稅率未定，賴清德總統月初接受本報專訪時透露，鄭麗君已領軍進行多次實體談判及視訊談判，目前技術性的協議、磋商都已經完成，等最後一個總合性的會議。由於暫時性關稅仍對台灣帶來很大衝擊，我們也不斷向美國政府表達，希望能夠儘速完成（談判），同時不疊加關稅。

    據了解，鄭麗君近期已啟程訪問美國，但對於此行是否與美方召開總合性會議及相關細節，行政院經貿談判辦公室僅回應，台美雙方持續積極就對等關稅等經貿議題磋商溝通，有談判相關資訊的進一步說明時，將再適時向國人報告。

    台美雙方已歷經4輪實體談判，先前說明我方談判團隊會晤的代表層級、會議天數、議題範圍等內容的會後新聞稿，都是基於台美雙方共識、經美方確認，惟8月底時因錯假訊息虛構台灣談判團隊在酒店與美方視訊，政府才在取得美方同意下公布雙方會面照片。

