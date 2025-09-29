記者謝幸恩涉黃國昌狗仔案請辭 詹凌瑀：硬拗媒體第四權不見道歉反省

黃國昌被媒體踢爆「養狗仔」事件持續延燒。（資料照）

民眾黨主席黃國昌近日被媒體踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，現職《中央社》司法線記者謝幸恩也涉入其中，引發外界對於媒體倫理等質疑。對此，謝幸恩今（29日）發聲明辭去《中央社》，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。媒體人詹凌瑀稍早則在臉書提到，謝幸恩的聲明不見道歉、不見反省，只有高舉正義大旗及媒體第四權的硬拗。

詹凌瑀首先就指出，特定政治人物為了跟監政敵組成狗仔跟拍，這不是「媒體第四權」，這是違反個資法、跟騷法，並反問謝幸恩：「你在黃國昌那邊當狗仔，是為『哪家媒體』工作呢？」

請繼續往下閱讀...

詹凌瑀強調，不要試圖混淆「第四權」的概念，黃國昌和謝幸恩的作為宛如黨國戒嚴時期白色恐怖，看誰不順眼、有誰不聽話就派人緊跟，直到逮到他的「小辮子」公諸於世，「不然，跟蹤當時根本沒有公職身份的王義川，是基於什麼樣的正義感呢」？

詹凌瑀認為，如果這種做法可以成立，那麼2012年旺中集團跟拍黃國昌亂丟菸蒂大作特作，應該也是可以被允許的，「為什麼當時的黃國昌氣噗噗的開了『拒絕抹黑 反對媒暴 黃國昌說明記者會』呢」？

詹凌瑀文末也直言：「不要再說一些打臉自己的話了，身為媒體人，你應該要為自己成為特定政治人物打手、濫用第四權感到羞恥才對。看到你的聲明，難怪你會崇拜黃國昌。」

