為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    記者謝幸恩涉黃國昌狗仔案請辭 詹凌瑀：硬拗媒體第四權不見道歉反省

    2025/09/29 14:03 即時新聞／綜合報導
    黃國昌被媒體踢爆「養狗仔」事件持續延燒。（資料照）

    黃國昌被媒體踢爆「養狗仔」事件持續延燒。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌近日被媒體踢爆「養狗仔」跟拍綠營政治人物，現職《中央社》司法線記者謝幸恩也涉入其中，引發外界對於媒體倫理等質疑。對此，謝幸恩今（29日）發聲明辭去《中央社》，並請辭台北司法記者聯誼會會長一職。媒體人詹凌瑀稍早則在臉書提到，謝幸恩的聲明不見道歉、不見反省，只有高舉正義大旗及媒體第四權的硬拗。

    詹凌瑀首先就指出，特定政治人物為了跟監政敵組成狗仔跟拍，這不是「媒體第四權」，這是違反個資法、跟騷法，並反問謝幸恩：「你在黃國昌那邊當狗仔，是為『哪家媒體』工作呢？」

    詹凌瑀強調，不要試圖混淆「第四權」的概念，黃國昌和謝幸恩的作為宛如黨國戒嚴時期白色恐怖，看誰不順眼、有誰不聽話就派人緊跟，直到逮到他的「小辮子」公諸於世，「不然，跟蹤當時根本沒有公職身份的王義川，是基於什麼樣的正義感呢」？

    詹凌瑀認為，如果這種做法可以成立，那麼2012年旺中集團跟拍黃國昌亂丟菸蒂大作特作，應該也是可以被允許的，「為什麼當時的黃國昌氣噗噗的開了『拒絕抹黑 反對媒暴 黃國昌說明記者會』呢」？

    詹凌瑀文末也直言：「不要再說一些打臉自己的話了，身為媒體人，你應該要為自己成為特定政治人物打手、濫用第四權感到羞恥才對。看到你的聲明，難怪你會崇拜黃國昌。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播