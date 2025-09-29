美商務部長提台美晶片製造「五五分」 藍委轟賣台協議

美國商務部長盧特尼克近日拋出「台美晶片製造五五分方案」，對此，國民黨立委許宇甄今提出批評意見。（圖由國民黨提供）

美國商務部長盧特尼克近日接受外媒專訪時表示，很快就會與台灣達成關稅貿易協議。他會在任內確保4成晶片製造回流至美國，最終目標是美國與台灣各製造5成美國所需晶片。對此，國民黨立委許宇甄今日表示，盧特尼克拋出的「台美晶片製造五五分方案」，其本質根本不是「貿易協議」，而是對台灣的壓榨與掠奪。這不是合作，而是強制分割台灣的命脈產業，根本是賣台協議。

對於盧特尼克的相關談話，行政院經貿談判辦公室表示，不予評論美方的說法；針對美方要求晶片產能「五五分」，政府是否答應？經貿辦回應，「我方會審慎以對」。

請繼續往下閱讀...

許宇甄認為，美國對台灣已經不滿足於軍售，如今更進一步伸手掠奪台灣半導體核心製造。這不僅是經濟貿易議題，更是國安危機。台灣半導體產業之所以被稱為「矽盾」，正因其集中優勢與不可取代性，讓國際社會有理由維持台海和平。一旦台積電最先進製程的產能被美方強迫分割，矽盾的效力將被削弱，台灣的安全籌碼將化為烏有。美方強行解除台灣護身符的做法，將把台灣推向更加危險的處境。

許宇甄痛批，更荒謬的是，這樣的賣台內容，賴清德政府顯然心知肚明。盧特尼克敢於高調放話，說「很快就要與台灣達成重大協議」，代表雙方早已進行談判，但台灣人民卻完全被蒙在鼓裡。

許宇甄砲轟，美國若真視台灣為民主夥伴，就應當尊重台灣的產業發展，而不是以國安為名，行經濟殖民之實。若賴政府仍然選擇隱瞞與配合，等於是幫助外國勢力瓦解台灣的最後防線，徹底斷送台灣未來。真正愛台灣的人，絕不能接受如此賣國的協議。這樣的屈辱與危險，立法院不能也不會坐視不管。

許宇甄強調，這種荒謬協議若真的簽署，根本不是合作，而是搶奪。台灣若繼續被動接受，等於承認自己只是美國的棋子。台灣需要盟友，但不是這種只顧自己安全、不顧台灣死活的盟友。賴清德應該立即向人民交代，對美談判的底線在哪裡？台灣究竟要失去多少核心利益？台灣的矽盾會不會拱手送人？如果賴政府繼續沉默，就等於證實這份賣台協議是真的，賴清德總統應該來立法院進行國情報告，向全國人民講清楚。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法