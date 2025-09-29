為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍營將提「光復堰塞湖潰決」重建條例 政院：丹娜絲特別條例已含花蓮

    2025/09/29 13:28 記者陳鈺馥／台北報導
    行政院發言人李慧芝表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，此外，特別預算中也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災之地區，是特別條例所定災區範圍。（資料照）

    行政院發言人李慧芝表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，此外，特別預算中也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災之地區，是特別條例所定災區範圍。（資料照）

    馬太鞍溪堰塞湖溢流，造成下游光復鄉重創，花蓮縣政府未落實撤離當地居民，目前已釀18死、7人失聯。對於立法院國民黨團將提出「樺加沙風災暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」，行政院今日強調，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，災區範圍包含花蓮縣全區，預算規模600億。如果經費上有需求，政院會提出追加特別預算，希望立院能支持，這是最有效率的做法。

    行政院發言人李慧芝表示，「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建」特別條例中，災區範圍已經包含花蓮縣全區，此外，特別預算中也適用於堰塞湖處置的相關經費。由於馬太鞍溪堰塞湖是丹娜絲颱風災後，以及連續豪雨而致災之地區，是特別條例所定災區範圍。

    李慧芝指出，而花蓮縣在丹娜絲颱風災後復原重建期間，又遭遇樺加沙颱風降雨，導致馬太鞍溪堰塞湖的災情，整體災害與丹娜絲颱風及728豪雨致災有關，也難以分割。

    李慧芝說，丹娜絲風災特別預算規模有600億，政府會「當用則用、當用才用」，也不會排擠其他災區重建費用，如果經費上有需求，行政院會提出追加特別預算，希望立院能支持，這是最有效率、也最符合災區權益的做法。

