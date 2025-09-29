為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    鄭麗文：要讓台灣人自豪、自信的說「我是中國人」

    2025/09/29 14:01 記者林欣漢／台北報導
    前國民黨黃復興黨部主委季麟連（右）力挺國民黨主席候選人鄭麗文（左）。（記者王藝菘攝）

    

    國民黨主席候選人鄭麗文今日中午出席紀念粥會精神導師吳稚暉誕辰160週年活動，一入場就有支持者高呼「黨主席好」，北粥理事長馮士彭也致贈「旗開得勝」書法，祝賀鄭高票當選。鄭麗文表示，她帶領的國民黨，要讓全部的台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」。國民黨主席要有清楚的中國認同，全台灣不要再掉入民進黨設下的陷阱。

    鄭麗文表示，現在是關鍵的歷史時刻，接下來的三到五年如果台海不能維持和平，兩岸不能從現在一觸即發、民進黨造成的緊繃局勢緩解，對兩岸都是重大的災難。國民黨必須扛起這個重責大任，也唯有國民黨可以扛起，只有和平才能拚經濟，璀璨瑰麗的中華文明，才能繼續為全世界的人類做出重大貢獻。

    鄭麗文指出，在台灣的我們要發揮關鍵的槓桿作用，前幾天她拜訪夏瀛洲上將，夏相信她帶領的國民黨，讓全部的台灣人都能自豪、自信的說「我是中國人」，今天不只是國民黨主席有清楚的中國認同，而是全台灣不要再掉入民進黨設下的陷阱，把中國與台灣對立起來，這才是最陰毒的陷阱，在台灣的我們，不只中華文化是最大的資產，兩岸大陸市場、人才、科技各方面的軟實力，如果兩岸能強強聯手，一加一大於二，不但要和解還要合作，相信也能為人類的和平及文明形成最主要的推動進步力量。

    鄭麗文說，台海究竟能不能是全世界和平的定海神針，還是變成另一個不定時炸彈，挑起區域的衝突，甚至點燃第三次世界大戰，難道台灣在裡面沒有角色嗎？我們當然有關鍵角色，而且是國民黨要扮演關鍵角色，今天國民黨如果不能耳目一新，脫胎換骨，如何贏得台灣人的支持、年輕人的認同。

    她說，國民黨必須能夠帶領台灣的主流民意，團結主流民意堅定的向戰爭說不，2028完成政黨輪替，繼續保護二次世界大戰之後，中華民國在台灣創造的和平穩定、民主自由，法治的制度及秩序，繼續維持經濟的繁榮、創造的平等均富社會，也化解兩岸如今緊繃的情勢。

    國民黨主席候選人鄭麗文（中）獲贈旗開得勝書法。（記者王藝菘攝）

    

