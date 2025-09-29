為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    郝龍斌指世代交替觀念是錯的 季麟連舉二戰例子支持鄭麗文

    2025/09/29 13:46 記者林欣漢／台北報導
    前國民黨黃復興黨部主委季麟連力挺國民黨主席候選人鄭麗文。（記者王藝菘攝）

    國民黨主席即將改選，候選人郝龍斌今（29）日面對世代交替的聲浪，他駁斥世代交替不是讓年輕人做黨主席，而是讓有戰力的年輕人在黨內有發展空間。對此，支持另名候選人鄭麗文的前國民黨黃復興黨部主委季麟連，今日以二戰美國海軍的一項做法為例表示，由「復興女俠」、「黃復興的女兒」鄭麗文出來領導國民黨，國家才有希望。

    郝龍斌近日多次表示，很多人在談世代交替，但他認為世代交替觀念是錯的，世代交替不是讓年輕人做黨主席，而是黨主席讓有戰力的年輕人在黨內有發展空間，變成戰鬥的主力。

    季麟連表示，二次世界大戰能獲勝，各種檢討及原因很多，他最佩服的一點說明是，當日本突襲珍珠港，讓美國領導階層警覺到這是一場新型的戰爭，美國海軍將領按照資歷排名，前幾名還是帆船時代的將領，他們做了最重要的決定，把將官排名第99名的尼米茲提拔到海軍總司令，他前面的98人依規定退休，使得少將佔上將、上校佔少將缺，剎那間美國海軍領導階層的年齡降低26歲，之後在中途島等海戰獲勝。

