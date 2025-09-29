監院警示TikTok威脅國安 政院：是否限制下載將參考他國做法

《華爾街日報》日前民調顯示，近半美國民眾支持禁用中資背景的短影音程式TikTok，且有過半受訪者認為TikTok存在國安風險，傾向強迫TikTok出售全部中方持份。而我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全。（路透檔案照）

我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。對此，行政院發言人李慧芝今日強調，是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，數位部會與相關部會蒐集參考研究其他國家類似做法。

李慧芝表示，行政院從2019年公布實施「各機關對危害國家資通安全產品限制使用原則」後，已經限制公部門資通設備及所屬場域使用。數位部以國家資安的角度進行管理，限制公部門使用有資安疑慮的產品，也包含APP，避免使用者相關數據或資訊被這類有資安疑慮的產品傳送，造成危害國家資通安全的疑慮。

請繼續往下閱讀...

李慧芝指出，目前公務人員的私人行動載具手機、平板與一般民眾都不在限制範圍內。至於是否應進一步限制業者提供民眾下載及使用的問題，因涉及適法性與可行性等影響因素評估，數位部會與相關部會進一步蒐集參考研究其他國家類似做法。

李慧芝說明，至於現行網際網路平台刊載違法或不當內容，仍應回歸各法令之主管機關依權責卓處。而為了因應TikTok假訊息危害防制，政院曾邀集相關部會研商，除公務機關依規定不得安裝使用外，現行中小學教育學習網路亦限制接取。

李慧芝提及，針對私部門應用的風險評估，考量政府過度管制將影響民眾普遍使用便利性，現行採用詐欺犯罪危害防制條例數位經濟防詐措施，納管一定規模之網路廣告平台業者，包含TikTok等，以打擊涉及詐騙的廣告與不實訊息，保障民眾權益。

李慧芝說，事實上，數位平台治理所涉議題甚廣，除詐騙議題外，尚有公平競爭、個人資料保護、兒童及青少年保護、性別平等及國家安全等眾多議題，分屬不同部會依其作用法主管，如在平台上發現涉及違反「國家安全法」、「社會秩序維護法」或「兒少法」等的不同相關議題，各目的事業主管機關也會依作用法進行認定及處理，必要時甚至處罰。

她也強調，目前政府都已經都有注意到風險，若違反相關法規，政府部門也會依法認定及處理，建議民眾還是謹慎使用。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法