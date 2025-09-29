為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍擬提堰塞湖災後重建條例 綠：應先從之前匡列預算著手

    2025/09/29 13:21 記者謝君臨／台北報導
    立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流釀災，行政院定調將依「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」延續補助，也有預備金能因應；不過，立法院國民黨團擬提出「樺加沙暨花蓮光復堰塞湖潰決災後重建條例草案」。對此，民進黨團書記長陳培瑜表示，丹娜絲災後重建特別條例中已有匡列堰塞湖相關經費，應先從這部分著手，至於藍營擬再提特別條例，需要坐下來好好談，

    陳培瑜坦言，對於國民黨團擬提出條例草案，第一時間丟包給中央，「我一點都不意外！」但她也說，對於草案內容和實質會花掉多少錢，還是要務實盤點，之前各式各樣風災有相關案例可以參考。為確保預算可以確實執行，且是有效率的執行，「那中央多一點角色進去，我們其實也很贊成！」

    陳培瑜說，像這次很多救災的現場，到昨天的便當都要農糧署搞定，後續的重建之路，如何讓中央的角色和地方是確實可以合作的；另外也不要忘記，當地有非常多民團在第一時間都已發動自主救災，後續重建資源的盤點，是否可以把民團所看見的狀況如實反應給縣政府，縣政府也真的要好好去看大家的需求，而不是又回到過往好像和「傅家王朝」靠近的，才能有比較多的資源，然後可以利用救災條例的預算去綁樁，這是人民所不樂見的。

    陳培瑜指出，說實話，雖然執政黨、在野黨看似在政治上的不同角度，但站在救災面前，實在沒理由說不給這個特別條例草案。不過，她記得當初在丹娜絲災後重建特別條例中，已有匡列堰塞湖相關經費，應先從這部分著手，至於藍營擬再提特別條例，真的需要坐下來好好談，而非他們大筆一揮，要多少就是多少。

    此外，對於國民黨團書記長羅智強要求尊重花蓮縣政府對於重建的需求，陳培瑜則說，現在救災就做得這麼爛了，後續的重建規劃，是不是應該有更多中央的角色、專業的角色，相信行政院救災不會有朝野之分，而非縣政府自己說了算，希望藍白要憑著良心說話。

