擋物資、機具掀眾怒！ 鄭家純轟傅崐萁夫妻：故意擺爛賭選票

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，重創光復鄉，救災工作持續進行。不過，近日卻多次傳出花蓮縣府及藍營人士涉入阻礙救援，甚至阻擋運送愛心物資車輛及自行前往的大型機具等進入災區，誇張行徑引發輿論譁然。對此，「雞排妹」鄭家純認為，「花蓮王」夫妻是故意讓志工、民眾喪氣、失望並生氣。

鄭家純今日凌晨在臉書發文表示，花蓮「國王皇后」故意擋下光復當地義煮團的白飯與自行前往的大型機具，就是要讓志工與民眾感到喪氣、失望及憤怒。她透露自己在志工群組裡潛水，看到有人貼出臉書截圖，是他去「補不足、發便當」圖卡底下留言不滿，認為「是不是沒有好好規劃才需要去補不足，這麼多天了為什麼都不知道是誰在管事」。

鄭家純強調，許多平時沒有在關心政治的民眾，會把「中央」與「地方」都視為「政府」。在他們眼中，「嚴重災害＝國家級災害＝政府要處理」。因此當災區出現荒唐亂象，就會被解讀為「政府沒做事＝民進黨沒作為＝要投給國民黨」。

鄭家純舉例，在Threads上更有小草造謠稱，支援挖土的年輕民眾痛罵民進黨在現場卻沒做事，但該受訪民眾於影片中根本沒有提到民進黨，只有講到「議員」兩個字，後來本人也出來澄清，他是要說「議會人員」。這是另一個平時沒在關心政治的實例，所以才會講錯。

鄭家純直言，以傅崐萁夫妻的財富、人脈資源，怎麼可能搞不定救災呢？就是故意不救、故意擺爛，他們非常清楚什麼樣的選民投給他們，有經驗並愜意使用無良知的方式，賭看看這次是否又能如他們的意，用掠奪別人的無私付出換成下次的高票當選。

