    首頁 > 政治

    獨家》日本自民黨議員向安倍銅像獻花 會長松山政司：台灣是日本重要友人

    2025/09/29 13:23 記者陳文嬋／高雄報導
    日本自民黨參議員會長松山政司（右二）等人與日本前首相安倍晉三銅像合影留念。（記者陳文嬋攝）

    日本參議院自民黨議員會長松山政司今率參議員參訪高雄市鳳山區紅毛港保安堂，向日本前首相安倍晉三銅像獻花致意，他說，台灣是日本重要友人，自民黨會珍惜並維持台日友誼，讓台日友好繼續努力下去。

    日本參議院自民黨議員會長松山政司，曾任日本國土交通副大臣兼內閣府副大臣兼復興副大臣，今率領參議員堀井巖、上野通子、渡邊猛之等3人來台，將於明天拜會總統賴清德，今一行人提前南下高雄，參訪鳳山區紅毛港保安堂。

    松山政司一行人在立委許智傑陪同下，為日本前首相安倍晉三銅像獻花致意，並參訪廟方供奉日本艦長高田又男等145名官兵，松山政司等人也上香祭拜已故英靈。

    松山政司表示，他感謝台灣民眾特地為安倍首相打造銅像，非常妥善保存下來、修復它，他今天親臨此地，看到安倍首相的銅像，感受到台灣人對於安倍首相敬愛的心情，以及非常珍惜安倍首相的感情。

    他進一步說明，台灣對日本而言，是經濟交流與人員交流重要的國家，也是日本重要的國際友人，自民黨今後也會好好珍惜並維持與台灣之間友誼，台日友好繼續努力下去。

    許智傑指出，AI教父黃仁勳肯定高雄是全球數位孿生城市典範，台積電在日本設廠，加速台日AI交流，尤其高雄智慧城市發展快速，台日友好持續深化，攜手國防、經濟、AI發展。

    日本自民黨議員會長松山政司今率參議員向日本前首相安倍晉三銅像獻花致意。（記者陳文嬋攝）

