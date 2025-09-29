川普批准TikTok出售變美企 官員：我方再用國安理由禁止怪怪的

我官員今受訪表示，如果TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的。（法新社檔案照）

美國總統川普近日簽署行政命令，宣布TikTok出售架構協議符合美國2024年「不賣即禁」的法律要求，將由一批美國投資者收購該短影音應用程式的美國業務，美企投資公司持股將達8成，而TikTok可繼續在美營運。我官員表示，如果TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的。

美方公佈TikTok美國業務新方案，甲骨文創始人艾利森等投資方將聯合在美國新設合資公司，負責當地資料安全與內容審核，TikTok母公司字節跳動在該合資公司持股比例不超過20%，美方合資企業持股將超過8成。

根據行政命令，TikTok演算法控制權、內容審查及數據安全都將移交至新公司，避免字節跳動或中方機構有實際營運影響。

另一方面，我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

據了解，關於TikTok衍生的相關問題，行政院2024年曾召集法務部、NCC、數位部、陸委會等相關部會，就法律面、技術面開會提出討論，但最終仍無下文。

知情官員今日受訪表示，關於TikTok部分，政府相關單位已經很久沒有開會了。最主要是因為美國要收購TikTok，目前不知道TikTok未來法律地位是什麼，如果是從中國的公司變成是美國人的公司，那還要再用國安理由禁止嗎？這些都還要評估討論，不然會怪怪的。

