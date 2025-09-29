為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    川普批准TikTok出售變美企 官員：我方再用國安理由禁止怪怪的

    2025/09/29 12:39 記者陳鈺馥／台北報導
    我官員今受訪表示，如果TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的。（法新社檔案照）

    我官員今受訪表示，如果TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的。（法新社檔案照）

    美國總統川普近日簽署行政命令，宣布TikTok出售架構協議符合美國2024年「不賣即禁」的法律要求，將由一批美國投資者收購該短影音應用程式的美國業務，美企投資公司持股將達8成，而TikTok可繼續在美營運。我官員表示，如果TikTok未來變成是美國人的公司，還要再用國安理由禁止嗎？這會怪怪的。

    美方公佈TikTok美國業務新方案，甲骨文創始人艾利森等投資方將聯合在美國新設合資公司，負責當地資料安全與內容審核，TikTok母公司字節跳動在該合資公司持股比例不超過20%，美方合資企業持股將超過8成。

    根據行政命令，TikTok演算法控制權、內容審查及數據安全都將移交至新公司，避免字節跳動或中方機構有實際營運影響。

    另一方面，我國監察院今年8月通過調查報告，指TikTok對兒少學習造成負面作用，且嚴重威脅台灣國家安全，包含蒐集用戶個資儲存於中國、兒少個資很可能為中共所掌握、也是中共對外認知戰工具，以及對台散播錯假訊息的平台，行政院應督同相關機關積極檢討改進。

    據了解，關於TikTok衍生的相關問題，行政院2024年曾召集法務部、NCC、數位部、陸委會等相關部會，就法律面、技術面開會提出討論，但最終仍無下文。

    知情官員今日受訪表示，關於TikTok部分，政府相關單位已經很久沒有開會了。最主要是因為美國要收購TikTok，目前不知道TikTok未來法律地位是什麼，如果是從中國的公司變成是美國人的公司，那還要再用國安理由禁止嗎？這些都還要評估討論，不然會怪怪的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播