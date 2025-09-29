花蓮救災林智群點名傅崐萁夫妻「4策略」 網：都是花蓮王得利

行政院長卓榮泰（左起）、花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁再度於花蓮光復鄉同台。（翻攝徐榛蔚臉書）

花蓮馬太鞍溪上游堰塞湖23日潰流，重創光復鄉，救災工作持續進行。不過，近日卻多次傳出花蓮縣府及藍營人士涉入阻礙救援，包括有人在災區高喊「水來了」製造恐慌，差點引發踩踏，以及阻擋運送愛心物資與餐點車輛進入災區，誇張行徑引發輿論譁然。

律師林智群在臉書發文表示，現在花蓮縣政府收不到捐款，一直向中央要錢，同時外界大批義工進駐幫忙，順便將縣府離譜亂象揭露到網路的情況下，「你覺得傅崐萁夫妻會怎麼做？」

請繼續往下閱讀...

林智群認為徐榛蔚與傅崐萁可能採取4步驟：1.要藍白趕快通過特別法案，撥幾百億給花蓮縣；2.惡意阻擋志工，或把他們晾在那裡，不給物資、不給吃飯，阻擋他們送物資，逼他們離開；3.志工離開之後，縣政府全面掌握外界捐贈物資，可以為所欲為，自己人可以分配比較多，反對者拿不到資源；4.志工離開後，找當地自己人組成志工團，不管有沒有做事情，都有錢可以領，明年縣長選舉，提早綁樁。

立委沈伯洋則留言諷刺，「花錢訂便當加上造冊領 vs 義煮，不知道花蓮縣政府的選擇會是什麼」林智群回覆表示：「義煮沒回扣可以拿，訂便當比較有機會，你就是這樣才沒辦法發財。發財之道，都在刑法裡面，你竟然沒參透！」

不少網友也加入討論，「5.以上皆是，撈仔語錄：此時不撈更待何時！」、「花蓮人要的是物資幫助，花蓮王要的是募款帳戶」、「5.把民進黨做的事都說成是他們做的?」、「以上皆是。不管怎麼做，都是花蓮王得利！」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法