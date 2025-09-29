為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    郝龍斌到高雄拉票 強調世代交替不是讓年輕人做黨主席

    2025/09/29 10:57 記者葛祐豪／高雄報導
    郝龍斌（右二）強調，世代交替不是讓年輕人做黨主席，同台有3名高雄市議員。（記者葛祐豪攝）

    郝龍斌（右二）強調，世代交替不是讓年輕人做黨主席，同台有3名高雄市議員。（記者葛祐豪攝）

    國民黨主席候選人郝龍斌今（29）日到高雄果貿社區參加座談會，面對世代交替的聲浪，他駁斥世代交替不是讓年輕人做黨主席，而是讓有戰力的年輕人在黨內有發展空間，變成戰鬥主力；他並提到2026縣市長選舉的重要戰略，就是「固北穩中援南」。

    面對台下近百名支持者，郝龍斌首先以球隊比喻說，國民黨主席6位候選人都是戰將，比賽時有人適合打前鋒、後衛，他最適合當國民黨的總教練，有戰略、能把球員組合起來，讓戰力1+1大於2。

    郝也提到，最近很多人在談世代交替，但他認為世代交替觀念是錯的，世代交替不是讓年輕人做黨主席，而是黨主席讓有戰力的年輕人在黨內有發展空間，變成戰鬥的主力，「國民黨不是說要團結嗎，那為何把一個世代換成另一個世代?」應該說是「跨世代整合」，最適合的人就是他；他舉例說，高雄市議員邱于軒在2018年沒提名，他在黨中央推薦報准參選，不但當選，現在更是一名優秀議員。

    郝龍斌認為，2026縣市長選舉，謝龍介與柯志恩都有很好機會能翻轉台南、高雄，「固北穩中援南」是讓國民黨重返執政的重要戰略，他若當選黨主席，會全力支援2人，只要其中1人勝選，2028年再與民眾黨合作，就能重返執政。

    他強調，2020、2024兩次總統大選，國民黨都因黨內不團結而敗北，2024年更是60%的民意輸給40%，因此2028的勝選方程式就是黨內團結、在野合作，他有信心可以讓2028重返執政。郝龍斌也承諾，他當選黨主席，將推翻民進黨的兩大神主牌，包括台獨黨綱與非核家園。

    另一國民黨主席候選人羅智強，上週也曾到同一個場地舉辦說明會，當時僅有幾位退將出席，沒有高雄市議員現身，但今天有邱于軒、白喬茵、蔡金晏3名高雄市議員出席，參加的民眾也比上次踴躍。

    回答民眾提問時，郝龍斌強調對國民黨退休黨工只拿到4成退休金，深感黨實在虧欠大家，他當選主席後，一定會循司法途徑，針對黨產會不公不義的追殺討回公道。他也公開承諾，追回黨產後，除了全額支付積欠黨工的退休金，其他黨產將全部捐作公益。

    也有基層黨員要求郝龍斌承諾，若當選黨主席，須邀請鄭麗文擔任第一副主席，否則揚言退黨，郝強調「做領導人絕對不能在壓力下違反自己的承諾」，但強調鄭麗文、羅智強都非常優秀，將來黨內一定要團結，一定會重用他們。

    郝龍斌親切與支持者打招呼。（記者葛祐豪攝）

    郝龍斌親切與支持者打招呼。（記者葛祐豪攝）

